https://sputniknews.com.tr/20230324/27-marta-kadar-100-bin-imza-toplanmasi-gerekiyor-cumhurbaskani-adaylari-kac-oy-aldi-1068698578.html

27 Mart'a kadar 100 bin imza toplanması gerekiyor: Cumhurbaşkanı adayları kaç oy aldı?

27 Mart'a kadar 100 bin imza toplanması gerekiyor: Cumhurbaşkanı adayları kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T11:05+0300

2023-03-24T11:05+0300

2023-03-24T11:05+0300

2023 türkiye seçimleri

cumhurbaşkanı

seçim

muharrem ince

sinan oğan

necmettin erbakan

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YSK seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı.YSK 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:Muharrem İnce: 51 bin 367Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725Sinan Oğan: 25 bin 924Doğu Perinçek: 11 bin 79,Yakup Türkal: Bin 645Erkan Trükten: 755Tevfik Ahmet Özal: 567İrfan Uzun: 319Halil Murat Ünver: 211Hilmi Özden: 151Davut Turan: 6811 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.100 bin imza şartı aranıyorAnayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230323/adaylarin-imza-toplama-islemlerinde-son-durum-ince-ve-erbakan-40-bin-asti-1068676519.html

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cumhurbaşkanı, seçim, muharrem ince, sinan oğan, necmettin erbakan