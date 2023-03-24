https://sputniknews.com.tr/20230324/27-marta-kadar-100-bin-imza-toplanmasi-gerekiyor-cumhurbaskani-adaylari-kac-oy-aldi-1068698578.html
27 Mart'a kadar 100 bin imza toplanması gerekiyor: Cumhurbaşkanı adayları kaç oy aldı?
27 Mart'a kadar 100 bin imza toplanması gerekiyor: Cumhurbaşkanı adayları kaç oy aldı?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T11:05+0300
2023-03-24T11:05+0300
2023-03-24T11:05+0300
2023 türkiye seçimleri
cumhurbaşkanı
seçim
muharrem ince
sinan oğan
necmettin erbakan
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YSK seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı.YSK 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:Muharrem İnce: 51 bin 367Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725Sinan Oğan: 25 bin 924Doğu Perinçek: 11 bin 79,Yakup Türkal: Bin 645Erkan Trükten: 755Tevfik Ahmet Özal: 567İrfan Uzun: 319Halil Murat Ünver: 211Hilmi Özden: 151Davut Turan: 6811 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.100 bin imza şartı aranıyorAnayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/adaylarin-imza-toplama-islemlerinde-son-durum-ince-ve-erbakan-40-bin-asti-1068676519.html
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cumhurbaşkanı, seçim, muharrem ince, sinan oğan, necmettin erbakan
cumhurbaşkanı, seçim, muharrem ince, sinan oğan, necmettin erbakan
27 Mart'a kadar 100 bin imza toplanması gerekiyor: Cumhurbaşkanı adayları kaç oy aldı?
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı.
YSK seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı.
YSK 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:
Muharrem İnce: 51 bin 367
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725
Sinan Oğan: 25 bin 924
Doğu Perinçek: 11 bin 79,
Yakup Türkal: Bin 645
Erkan Trükten: 755
Tevfik Ahmet Özal: 567
İrfan Uzun: 319
Halil Murat Ünver: 211
Hilmi Özden: 151
Davut Turan: 68
11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.
100 bin imza şartı aranıyor
Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.