Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/adaylarin-imza-toplama-islemlerinde-son-durum-ince-ve-erbakan-40-bin-asti-1068676519.html
Adayların imza toplama işlemlerinde son durum: İnce ve Erbakan 40 bin aştı
Adayların imza toplama işlemlerinde son durum: İnce ve Erbakan 40 bin aştı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'da adayların imza toplama işlemi devam ediyor. Son duruma göre en yüksek imza toplayan iki isim Memleket Partisi Genel... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T17:48+0300
2023-03-23T17:48+0300
2023 türkiye seçimleri
cumhurbaşkanı adayı
cumhurbaşkanlığı seçimi
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067321759_0:221:2859:1829_1920x0_80_0_0_24719735f703381c87c16e9522f8b05e.jpg
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza atma süreci ilçe seçim kurullarında devam ediyor.YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.Habertürk'in haberine göre saat 17.00 itibariyle son durum şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067321759_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_d456fafaaa4a68501f0cf795525ddecf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanlığı seçimi, türkiye
cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanlığı seçimi, türkiye

Adayların imza toplama işlemlerinde son durum: İnce ve Erbakan 40 bin aştı

17:48 23.03.2023
© AAYüksek Seçim Kurulu (YSK)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'da adayların imza toplama işlemi devam ediyor. Son duruma göre en yüksek imza toplayan iki isim Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza atma süreci ilçe seçim kurullarında devam ediyor.
YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.
Habertürk'in haberine göre saat 17.00 itibariyle son durum şöyle:
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 46 bin 614,
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 43 bin 760,
Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 24 bin 367
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 11 bin 94,
Yakup Türkal 1589, Erkan Trükten 717, Ahmet Özal 504, İrfan Uzun 286, Murat Ünver 198, Hilmi Özden 138 ve Davut Turan 61 imza topladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала