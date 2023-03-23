https://sputniknews.com.tr/20230323/adaylarin-imza-toplama-islemlerinde-son-durum-ince-ve-erbakan-40-bin-asti-1068676519.html

Adayların imza toplama işlemlerinde son durum: İnce ve Erbakan 40 bin aştı

Adayların imza toplama işlemlerinde son durum: İnce ve Erbakan 40 bin aştı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'da adayların imza toplama işlemi devam ediyor. Son duruma göre en yüksek imza toplayan iki isim Memleket Partisi Genel... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T17:48+0300

2023-03-23T17:48+0300

2023-03-23T17:48+0300

2023 türkiye seçimleri

cumhurbaşkanı adayı

cumhurbaşkanlığı seçimi

türkiye

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza atma süreci ilçe seçim kurullarında devam ediyor.YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.Habertürk'in haberine göre saat 17.00 itibariyle son durum şöyle:

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanlığı seçimi, türkiye