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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/zaharova-bati-pr-eylemleriyle-rusya-cin-isbirligine-engel-olamayacak-1068661889.html
Zaharova: Batı, PR eylemleriyle Rusya-Çin işbirliğine engel olamayacak
Zaharova: Batı, PR eylemleriyle Rusya-Çin işbirliğine engel olamayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı’nın ‘uydurma haberler’ ve ‘PR eylemleri’ ile Rusya-Çin ilişkilerinin olumlu gündemine zarar veremeyeceğini... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T12:47+0300
2023-03-23T12:47+0300
ukrayna krizi
rusya
çin
mariya zaharova
ingiltere
seyreltilmiş uranyum
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Solovyov Live programının yayınında Batı’nın ‘uydurma haberler’ ve ‘PR eylemleri’ ile hiçbir şekilde Rusya ve Çin arasındaki işbirliğine engel olamayacağını ifade etti.İngiltere'nin Ukrayna ordusuna seyreltilmiş uranyum mühimmatı sağlama planları ile ilgili açıklamasını, dünya gündemindeki söylemi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova ziyaretinden farklı yöne çevirmeyi amaçlayan ‘enformasyon ve siyaset provokasyonu’ olarak nitelendiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:“Onlar yapıcı, yaratıcı gündemi herhangi bir uydurma haberle, herhangi bir propaganda ya da ana akım yönlendirmesi ile kesintiye uğratmanın imkansız olduğunu hiçbir şekilde anlayamıyorlar. İşte bu pozitif, bu yapıcı gündem bastırılamaz.”Daha önce İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyumlu mermiler vereceklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230323/rusyanin-abd-buyukelcisi-ukraynaya-seyreltilmis-uranyum-teslimi-armageddonu-yaklastiriyor-1068649547.html
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rusya, çin, mariya zaharova, ingiltere, seyreltilmiş uranyum
rusya, çin, mariya zaharova, ingiltere, seyreltilmiş uranyum

Zaharova: Batı, PR eylemleriyle Rusya-Çin işbirliğine engel olamayacak

12:47 23.03.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı’nın ‘uydurma haberler’ ve ‘PR eylemleri’ ile Rusya-Çin ilişkilerinin olumlu gündemine zarar veremeyeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Solovyov Live programının yayınında Batı’nın ‘uydurma haberler’ ve ‘PR eylemleri’ ile hiçbir şekilde Rusya ve Çin arasındaki işbirliğine engel olamayacağını ifade etti.
İngiltere'nin Ukrayna ordusuna seyreltilmiş uranyum mühimmatı sağlama planları ile ilgili açıklamasını, dünya gündemindeki söylemi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova ziyaretinden farklı yöne çevirmeyi amaçlayan ‘enformasyon ve siyaset provokasyonu’ olarak nitelendiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Onlar yapıcı, yaratıcı gündemi herhangi bir uydurma haberle, herhangi bir propaganda ya da ana akım yönlendirmesi ile kesintiye uğratmanın imkansız olduğunu hiçbir şekilde anlayamıyorlar. İşte bu pozitif, bu yapıcı gündem bastırılamaz.”
Daha önce İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyumlu mermiler vereceklerini açıklamıştı.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
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