https://sputniknews.com.tr/20230323/zaharova-bati-pr-eylemleriyle-rusya-cin-isbirligine-engel-olamayacak-1068661889.html

Zaharova: Batı, PR eylemleriyle Rusya-Çin işbirliğine engel olamayacak

Zaharova: Batı, PR eylemleriyle Rusya-Çin işbirliğine engel olamayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı’nın ‘uydurma haberler’ ve ‘PR eylemleri’ ile Rusya-Çin ilişkilerinin olumlu gündemine zarar veremeyeceğini... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T12:47+0300

2023-03-23T12:47+0300

2023-03-23T12:47+0300

ukrayna krizi

rusya

çin

mariya zaharova

ingiltere

seyreltilmiş uranyum

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Solovyov Live programının yayınında Batı’nın ‘uydurma haberler’ ve ‘PR eylemleri’ ile hiçbir şekilde Rusya ve Çin arasındaki işbirliğine engel olamayacağını ifade etti.İngiltere'nin Ukrayna ordusuna seyreltilmiş uranyum mühimmatı sağlama planları ile ilgili açıklamasını, dünya gündemindeki söylemi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova ziyaretinden farklı yöne çevirmeyi amaçlayan ‘enformasyon ve siyaset provokasyonu’ olarak nitelendiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:“Onlar yapıcı, yaratıcı gündemi herhangi bir uydurma haberle, herhangi bir propaganda ya da ana akım yönlendirmesi ile kesintiye uğratmanın imkansız olduğunu hiçbir şekilde anlayamıyorlar. İşte bu pozitif, bu yapıcı gündem bastırılamaz.”Daha önce İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyumlu mermiler vereceklerini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230323/rusyanin-abd-buyukelcisi-ukraynaya-seyreltilmis-uranyum-teslimi-armageddonu-yaklastiriyor-1068649547.html

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