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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/rusyanin-abd-buyukelcisi-ukraynaya-seyreltilmis-uranyum-teslimi-armageddonu-yaklastiriyor-1068649547.html
Rusya'nın ABD Büyükelçisi: Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum teslimi Armageddon'u yaklaştırıyor
Rusya'nın ABD Büyükelçisi: Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum teslimi Armageddon'u yaklaştırıyor
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Kiev'e seyreltilmiş uranyum bileşenli mühimmat tesliminin nükleer Armageddon’un giderek daha net bir şekilde... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T10:15+0300
2023-03-23T10:15+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
ukrayna
anatoliy antonov
ingiltere
seyreltilmiş uranyum
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Kiev'e seyreltilmiş uranyum bileşenli mühimmat sağlamaya karar veren ABD liderliğindeki Batılı ülkelerin dünyayı geri dönülmez bir şekilde, nükleer Armageddon’un giderek daha net bir şekilde belirdiği tehlikeli bir çizgiye getirdiğini konusunda uyardı.Beyaz Saray yetkililerinin seyreltilmiş uranyum bileşenli mühimmatın onlarca yıldır kullanılan olağan silah olduğu ve yüksek tehlike arz etmediği şeklindeki açıklamaları yorumlayan Antonov, “Görünüşe göre Washington liderliğindeki ‘aydınlanmış’ Batı, geri dönülmez bir şekilde insanlığı, ötesinde nükleer Armageddon’un giderek daha net bir şekilde belirdiği tehlikeli bir çizgiye getirmeye karar verdi” diye konuştu.Antonov, “Bu tür zırvalıklar ile ilgili yorum yapmak gerçekten çok zor. Amerikalı yetkililer sorumsuz açıklamalarıyla bir dip daha delmiş oldu. Ukrayna’ya sürekli olarak sivillerin, yerleşim alanlarının, okulların, hastanelerin, anaokullarının yok edildiği ölümcül silahlar akıyor” dedi.Bu tür mühimmatların kullanılmasının olumsuz sonuçlarının ‘Batılı gazeteciler tarafından birçok kez teyit edildiğine’ dikkat çeken Antonov, söz konusu mühimmatın son derece zehirli ve kansere neden olabilen radyoaktif toz oluşturduğunun altını çizdi.Rus Büyükelçi, “Amerikalılar bunu çok iyi biliyorlar, zira bu silahları daha önce Irak'ta ve Yugoslavya'da kullanmışlardı. Mühimmata maruz kalanlar ölümcül rahatsızlıklardan muztaripti, çocukları ise doğum kusurları ile dünyaya gelmişti” ifadelerini kullandı.Armageddon, Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı söylenen büyük kıyamet savaşına deniliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/bati-medyasi-ukraynanin-zayiflatilmis-uranyum-mermileri-kullanmasinin-feci-sonuclari-olur-1068639764.html
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abd, rusya, ukrayna, anatoliy antonov, ingiltere, seyreltilmiş uranyum
abd, rusya, ukrayna, anatoliy antonov, ingiltere, seyreltilmiş uranyum

Rusya'nın ABD Büyükelçisi: Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum teslimi Armageddon'u yaklaştırıyor

10:15 23.03.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINISUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Kiev'e seyreltilmiş uranyum bileşenli mühimmat tesliminin nükleer Armageddon’un giderek daha net bir şekilde belirdiği tehlikeli bir çizgiye yaklaştırdığını söyledi.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Kiev'e seyreltilmiş uranyum bileşenli mühimmat sağlamaya karar veren ABD liderliğindeki Batılı ülkelerin dünyayı geri dönülmez bir şekilde, nükleer Armageddon’un giderek daha net bir şekilde belirdiği tehlikeli bir çizgiye getirdiğini konusunda uyardı.
Beyaz Saray yetkililerinin seyreltilmiş uranyum bileşenli mühimmatın onlarca yıldır kullanılan olağan silah olduğu ve yüksek tehlike arz etmediği şeklindeki açıklamaları yorumlayan Antonov, “Görünüşe göre Washington liderliğindeki ‘aydınlanmış’ Batı, geri dönülmez bir şekilde insanlığı, ötesinde nükleer Armageddon’un giderek daha net bir şekilde belirdiği tehlikeli bir çizgiye getirmeye karar verdi” diye konuştu.
Antonov, “Bu tür zırvalıklar ile ilgili yorum yapmak gerçekten çok zor. Amerikalı yetkililer sorumsuz açıklamalarıyla bir dip daha delmiş oldu. Ukrayna’ya sürekli olarak sivillerin, yerleşim alanlarının, okulların, hastanelerin, anaokullarının yok edildiği ölümcül silahlar akıyor” dedi.
Bu tür mühimmatların kullanılmasının olumsuz sonuçlarının ‘Batılı gazeteciler tarafından birçok kez teyit edildiğine’ dikkat çeken Antonov, söz konusu mühimmatın son derece zehirli ve kansere neden olabilen radyoaktif toz oluşturduğunun altını çizdi.
Rus Büyükelçi, “Amerikalılar bunu çok iyi biliyorlar, zira bu silahları daha önce Irak'ta ve Yugoslavya'da kullanmışlardı. Mühimmata maruz kalanlar ölümcül rahatsızlıklardan muztaripti, çocukları ise doğum kusurları ile dünyaya gelmişti” ifadelerini kullandı.
Armageddon, Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı söylenen büyük kıyamet savaşına deniliyor.
Ukrayna’da özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
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