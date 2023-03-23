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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/bati-medyasi-ukraynanin-zayiflatilmis-uranyum-mermileri-kullanmasinin-feci-sonuclari-olur-1068639764.html
Batı medyası: Ukrayna'nın zayıflatılmış uranyum mermileri kullanmasının feci sonuçları olur
Batı medyası: Ukrayna'nın zayıflatılmış uranyum mermileri kullanmasının feci sonuçları olur
ABD merkezli Military Watch adlı askeri tarih dergisinde yayınlanan makalede, Ukrayna savaşında zayıflatılmış uranyum mermilerinin kullanılmasının feci... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T00:48+0300
2023-03-23T00:48+0300
ukrayna krizi
batı
ukrayna
military watch magazine
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Makalede, savaş araçlarının zırhını etkin bir şekilde delen bu tür mühimmatın, çevreye ve insanlara ciddi zararlar verdiği örnekler olduğuna vurgu yapılarak, şu ifadeler kullandı:Hem Basra Körfezi Savaşı hem de Irak'ın işgali sırasında zayıflatılmış uranyum mermileri kullanıldığı hatırlatılan makalede, “İngiliz Kraliyet Donanması Komutanı Robert Green, Iraklılar arasında, özellikle ülkenin güneyinde, savaş alanlarının yakınında, kanser ve doğuştan genetik bozukluklarda açıklanamayan bir artış olduğunu söylemişti. Mayıs 1999'da sızan gizli bir BM raporu da benzer sonuçlara varıyor: ‘Bu tür mühimmat aslında nükleer atıklardır ve kullanımı son derece tehlikeli ve zararlıdır.’ Sonraki on yılda, Irak'taki savaş sırasında özellikle Felluce kenti, Amerikan birliklerinin zayıflatılmış uranyum bombardımanına maruz kaldı” ifadelerine yer verildi.
batı
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batı, ukrayna, military watch magazine
batı, ukrayna, military watch magazine

Batı medyası: Ukrayna'nın zayıflatılmış uranyum mermileri kullanmasının feci sonuçları olur

00:48 23.03.2023
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy / Multimedya arşivine gidinUkrayna’da özel askeri operasyon
Ukrayna’da özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy
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ABD merkezli Military Watch adlı askeri tarih dergisinde yayınlanan makalede, Ukrayna savaşında zayıflatılmış uranyum mermilerinin kullanılmasının feci sonuçlara yol açabileceği belirtildi.
Makalede, savaş araçlarının zırhını etkin bir şekilde delen bu tür mühimmatın, çevreye ve insanlara ciddi zararlar verdiği örnekler olduğuna vurgu yapılarak, şu ifadeler kullandı:
“Bu tür mermilerin kullanılması çevre için feçi sonuçlara yol açabilir: Havaya salınan radyoaktif uranyum parçacıkları, her atıştan sonra 40 kilometreden fazla bir mesafeye ulaşabilir ve solunum yollarına kolayca girebilir. Yarı ömürleri dört milyar yıldan fazladır.”
Hem Basra Körfezi Savaşı hem de Irak'ın işgali sırasında zayıflatılmış uranyum mermileri kullanıldığı hatırlatılan makalede, “İngiliz Kraliyet Donanması Komutanı Robert Green, Iraklılar arasında, özellikle ülkenin güneyinde, savaş alanlarının yakınında, kanser ve doğuştan genetik bozukluklarda açıklanamayan bir artış olduğunu söylemişti. Mayıs 1999'da sızan gizli bir BM raporu da benzer sonuçlara varıyor: ‘Bu tür mühimmat aslında nükleer atıklardır ve kullanımı son derece tehlikeli ve zararlıdır.’ Sonraki on yılda, Irak'taki savaş sırasında özellikle Felluce kenti, Amerikan birliklerinin zayıflatılmış uranyum bombardımanına maruz kaldı” ifadelerine yer verildi.
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