https://sputniknews.com.tr/20230323/bati-medyasi-ukraynanin-zayiflatilmis-uranyum-mermileri-kullanmasinin-feci-sonuclari-olur-1068639764.html

Batı medyası: Ukrayna'nın zayıflatılmış uranyum mermileri kullanmasının feci sonuçları olur

Batı medyası: Ukrayna'nın zayıflatılmış uranyum mermileri kullanmasının feci sonuçları olur

ABD merkezli Military Watch adlı askeri tarih dergisinde yayınlanan makalede, Ukrayna savaşında zayıflatılmış uranyum mermilerinin kullanılmasının feci... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T00:48+0300

2023-03-23T00:48+0300

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ukrayna krizi

batı

ukrayna

military watch magazine

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Makalede, savaş araçlarının zırhını etkin bir şekilde delen bu tür mühimmatın, çevreye ve insanlara ciddi zararlar verdiği örnekler olduğuna vurgu yapılarak, şu ifadeler kullandı:Hem Basra Körfezi Savaşı hem de Irak'ın işgali sırasında zayıflatılmış uranyum mermileri kullanıldığı hatırlatılan makalede, “İngiliz Kraliyet Donanması Komutanı Robert Green, Iraklılar arasında, özellikle ülkenin güneyinde, savaş alanlarının yakınında, kanser ve doğuştan genetik bozukluklarda açıklanamayan bir artış olduğunu söylemişti. Mayıs 1999'da sızan gizli bir BM raporu da benzer sonuçlara varıyor: ‘Bu tür mühimmat aslında nükleer atıklardır ve kullanımı son derece tehlikeli ve zararlıdır.’ Sonraki on yılda, Irak'taki savaş sırasında özellikle Felluce kenti, Amerikan birliklerinin zayıflatılmış uranyum bombardımanına maruz kaldı” ifadelerine yer verildi.

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batı, ukrayna, military watch magazine