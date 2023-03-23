https://sputniknews.com.tr/20230323/senol-gunesten-dele-alli-aciklamasi-1068678341.html

Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması

Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli konusunda açıklama yaparak, "Dün yağmur yağdığı için Dele Alli'nin gelemediğini söyledik. Bayağı ciddiye... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

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spor

şenol güneş

beşiktaş

dele alli

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Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesi basın mensuplarına Dele Ali ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, "Dün yağmur yağdığı için Dele Alli'nin gelemediğini söyledik. Bayağı ciddiye alındı. O geç geldi, ceza aldı. Özel bir durumu vardı ama ceza aynı. Çok önemli bir konu değil kendisi de biliyor zaten. Hiçbir sorunumuz yok, merak etmeyin. Taraftar da üzülmesin. O öne çıktı ama öne çıkması gereken konular başkaydı. Demek ki Türkiye'ye gündem getirmek için arada bir değişik konuları ortaya atmak lazım. Sizin için önemli olan, bizim için önemsiz olabiliyor" ifadelerini kullandı.Deneyimli teknik adam, dün yaptığı açıklamada Dele Alli'den haber alamadıklarını ve 26 yaşındaki oyuncunun izni bitmesine rağmen antrenmana katılmadığını söylemişti.Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

https://sputniknews.com.tr/20220825/dele-alli-besiktas-ile-transfer-gorusmeleri-icin-istanbulda-1060360483.html

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şenol güneş, beşiktaş, dele alli