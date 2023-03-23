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Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması
Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli konusunda açıklama yaparak, "Dün yağmur yağdığı için Dele Alli'nin gelemediğini söyledik. Bayağı ciddiye... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
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spor
şenol güneş
beşiktaş
dele alli
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Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesi basın mensuplarına Dele Ali ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, "Dün yağmur yağdığı için Dele Alli'nin gelemediğini söyledik. Bayağı ciddiye alındı. O geç geldi, ceza aldı. Özel bir durumu vardı ama ceza aynı. Çok önemli bir konu değil kendisi de biliyor zaten. Hiçbir sorunumuz yok, merak etmeyin. Taraftar da üzülmesin. O öne çıktı ama öne çıkması gereken konular başkaydı. Demek ki Türkiye'ye gündem getirmek için arada bir değişik konuları ortaya atmak lazım. Sizin için önemli olan, bizim için önemsiz olabiliyor" ifadelerini kullandı.Deneyimli teknik adam, dün yaptığı açıklamada Dele Alli'den haber alamadıklarını ve 26 yaşındaki oyuncunun izni bitmesine rağmen antrenmana katılmadığını söylemişti.Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20220825/dele-alli-besiktas-ile-transfer-gorusmeleri-icin-istanbulda-1060360483.html
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şenol güneş, beşiktaş, dele alli
şenol güneş, beşiktaş, dele alli

Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması

19:14 23.03.2023 (güncellendi: 19:15 23.03.2023)
© AAŞenol Güneş
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AA
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli konusunda açıklama yaparak, "Dün yağmur yağdığı için Dele Alli'nin gelemediğini söyledik. Bayağı ciddiye alındı. O geç geldi, ceza aldı" dedi.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesi basın mensuplarına Dele Ali ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Güneş, "Dün yağmur yağdığı için Dele Alli'nin gelemediğini söyledik. Bayağı ciddiye alındı. O geç geldi, ceza aldı. Özel bir durumu vardı ama ceza aynı. Çok önemli bir konu değil kendisi de biliyor zaten. Hiçbir sorunumuz yok, merak etmeyin. Taraftar da üzülmesin. O öne çıktı ama öne çıkması gereken konular başkaydı. Demek ki Türkiye'ye gündem getirmek için arada bir değişik konuları ortaya atmak lazım. Sizin için önemli olan, bizim için önemsiz olabiliyor" ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adam, dün yaptığı açıklamada Dele Alli'den haber alamadıklarını ve 26 yaşındaki oyuncunun izni bitmesine rağmen antrenmana katılmadığını söylemişti.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş'ın Everton'dan transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu İngiliz futbolcu Dele Alli, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki futbolcuyu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri ve taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, İngiliz futbolcu lehine tezahüratta bulunurken, Dele Alli de siyah-beyazlılara el salladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
SPOR
Dele Alli, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'da
25 Ağustos 2022, 03:02
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