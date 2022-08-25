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Dele Alli, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'da
Dele Alli, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'da
Beşiktaş'ın Everton'dan transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu İngiliz futbolcu Dele Alli, İstanbul'a geldi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T03:02+0300
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spor
everton
beşiktaş
atatürk havalimanı
dele alli
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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Nijerya asıllı İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda inen 26 yaşındaki futbolcuyu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri ve taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, İngiliz futbolcu lehine tezahüratta bulunurken, Dele Alli de siyah-beyazlılara el salladı.Taraftarlar pasaport kontrolünün ardından havalimanından ayrılan Dele Alli'ye üçlü çektirdi. Siyah-beyazlılar ayrıca oyuncuya Beşiktaş atkısı hediye etti.Beşiktaş'ın, İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından orta sahada görev yapan futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.Kulüp kariyerinde MK Dons, Tottenham ve Everton'da görev yapan Dele Alli, 37 kez İngiltere Milli Takımı'nda forma giydi.
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everton, beşiktaş, atatürk havalimanı, dele alli
everton, beşiktaş, atatürk havalimanı, dele alli

Dele Alli, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'da

03:02 25.08.2022 (güncellendi: 03:11 25.08.2022)
© İHA / NEIL HALLDele Alli
Dele Alli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© İHA / NEIL HALL
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Beşiktaş'ın Everton'dan transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu İngiliz futbolcu Dele Alli, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Nijerya asıllı İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı'nda inen 26 yaşındaki futbolcuyu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri ve taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, İngiliz futbolcu lehine tezahüratta bulunurken, Dele Alli de siyah-beyazlılara el salladı.
Taraftarlar pasaport kontrolünün ardından havalimanından ayrılan Dele Alli'ye üçlü çektirdi. Siyah-beyazlılar ayrıca oyuncuya Beşiktaş atkısı hediye etti.
Beşiktaş'ın, İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından orta sahada görev yapan futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kulüp kariyerinde MK Dons, Tottenham ve Everton'da görev yapan Dele Alli, 37 kez İngiltere Milli Takımı'nda forma giydi.
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