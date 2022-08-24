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Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı
Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'dan 21 yaşındaki futbolcu Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini açıkladı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T02:09+0300
2022-08-24T02:12+0300
spor
beşiktaş
futbol
kerem atakan kesgin
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz" denildi.Spor Toto Süper Lig'de ilk deneyimini Göztepe formasıyla 2017-2018 sezonunda yaşayan Kerem Atakan Kesgin, 2020-2021'de Sivasspor'a transfer oldu. Sivasspor formasıyla ilk sezonunda 3 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giyen futbolcu, geçen sezon ise Süper Lig'de 22 ve kupa ile Avrupa'da birer karşılaşmada görev alıp 3 gol attı.Kerem, bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 2, Süper Kupa ve Avrupa'da birer maçta oynadı.Sivasspor, Beşiktaş'a transfer olan Kerem Atakan Kesgin'e hizmetleri için teşekkür ettiSpor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile anlaşmaya varan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin için teşekkür mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Beşiktaş Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Kerem Atakan Kesgin: Forma rekabeti için kendimi hazır hissediyorum Kesgin, siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Beşiktaş'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Benim için uzun bir süreç oldu gibi hissettim ama güzel bittiği için çok mutluyum. Umarım şampiyonluk yolunda benim de emeğim olur ve sezonu şampiyon olarak tamamlarız. Camiamıza ve taraftarlarımıza elimden geldiği kadar kendimi göstermeye çalışacağım. Forma rekabeti için kendimi hazır hissediyorum. Hak ettiğim zaman hocamızın formayı vereceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile transferi hakkında konuştuğunu aktaran 21 yaşındaki futbolcu, "Bana çok inandığını ve istedikten sonra bazı şeyleri başarabileceğimi söyledi. Rıza Çalımbay benim için çok kıymetli bir insan. Taraftarlarımızla buluşacağım günü iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.
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beşiktaş, futbol, kerem atakan kesgin
beşiktaş, futbol, kerem atakan kesgin

Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı

02:09 24.08.2022 (güncellendi: 02:12 24.08.2022)
© Twitter/BeşiktaşKerem Atakan Kesgin
Kerem Atakan Kesgin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© Twitter/Beşiktaş
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Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'dan 21 yaşındaki futbolcu Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz" denildi.
Spor Toto Süper Lig'de ilk deneyimini Göztepe formasıyla 2017-2018 sezonunda yaşayan Kerem Atakan Kesgin, 2020-2021'de Sivasspor'a transfer oldu. Sivasspor formasıyla ilk sezonunda 3 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giyen futbolcu, geçen sezon ise Süper Lig'de 22 ve kupa ile Avrupa'da birer karşılaşmada görev alıp 3 gol attı.
Kerem, bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 2, Süper Kupa ve Avrupa'da birer maçta oynadı.

Sivasspor, Beşiktaş'a transfer olan Kerem Atakan Kesgin'e hizmetleri için teşekkür etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile anlaşmaya varan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin için teşekkür mesajı yayımladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Beşiktaş Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kerem Atakan Kesgin: Forma rekabeti için kendimi hazır hissediyorum

Kesgin, siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Beşiktaş'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Benim için uzun bir süreç oldu gibi hissettim ama güzel bittiği için çok mutluyum. Umarım şampiyonluk yolunda benim de emeğim olur ve sezonu şampiyon olarak tamamlarız. Camiamıza ve taraftarlarımıza elimden geldiği kadar kendimi göstermeye çalışacağım. Forma rekabeti için kendimi hazır hissediyorum. Hak ettiğim zaman hocamızın formayı vereceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile transferi hakkında konuştuğunu aktaran 21 yaşındaki futbolcu, "Bana çok inandığını ve istedikten sonra bazı şeyleri başarabileceğimi söyledi. Rıza Çalımbay benim için çok kıymetli bir insan. Taraftarlarımızla buluşacağım günü iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.
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