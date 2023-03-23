https://sputniknews.com.tr/20230323/sarkici-simge-sagindan-icardi-aciklamasi-sarkimi-paylasan-herkesi-paylasiyorum-1068673021.html
Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi açıklaması: Şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum
Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi açıklaması: Şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum
Icardi ile takipleşmesi ve birbirlerini Instagram hikayelerinde paylaşmalarıyla adından söz ettiren Simge Sağın'dan açıklama geldi. Sağın, “Icardi de... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T16:14+0300
2023-03-23T16:14+0300
2023-03-23T16:24+0300
yaşam
mauro icardi
şarkıcı
beşiktaş
simge sağın
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Şarkıcı Simge Sağın, geçen akşam Özgür Aras'ın düzenlediği 'Rengarenk30Yıl' gecesine katıldı. Posta'da yer alan habere göre, Sağın, ‘Aşkın Olayım’ şarkısının, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin gol sevincinden sonra statta çalması ve ikili arasında sosyal medyadaki etkileşime dair konuştu.'Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki çok hoşuma gitti'"Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki de çok hoşuma gitti" diyen Simge Sağın, şöyle konuştu:Muhabirlerin "Galatasaray maçına gitmeyi düşünüyor musunuz? Herhangi bir davet geldi mi?" sorusuna da yanıt veren Simge Sağın, "Şu anlık herhangi bir davet gelmedi. Gelirse neden olmasın?" dedi.‘Beşiktaş’ı daha önceden çıkartmıştım’Beşiktaş’ı takipten çıkarmasıyla ilgili de konuşan Sağın, “Beşiktaş’ı daha önceden çıkartmıştım ben takip ediyordum ama onlar beni etmiyor diye. Icardi ile takipleştiğim için çıkmadım takipten” dedi.Ne olmuştu?Sağın'ın Aşkın Olayım şarkısı, Galatasaray'a transfer olan Icardi'nin gol sevincinden sonra statta çalması ile en çok dinlenenler arasına girmişti. Arjantinli golcü, şarkıyı sosyal medyasında paylaşmış ve Sağın'ı etiketlemişti.Simge de, bu paylaşıma sessiz kalmayıp, kalp emojisi ile kendi hesabında paylaşmıştı. Ardından ikili birbirini takibe almış ve Sağın, Beşiktaş'ı takipten çıkarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230228/galatasarayin-yildizi-icardiden-sarkici-simgeye-askin-olayim-1067590893.html
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mauro icardi, şarkıcı, beşiktaş, simge sağın
mauro icardi, şarkıcı, beşiktaş, simge sağın
Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi açıklaması: Şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum
16:14 23.03.2023 (güncellendi: 16:24 23.03.2023) Abone ol
Icardi ile takipleşmesi ve birbirlerini Instagram hikayelerinde paylaşmalarıyla adından söz ettiren Simge Sağın'dan açıklama geldi. Sağın, “Icardi de paylaşınca, ben de paylaştım. Ben şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum” dedi.
Şarkıcı Simge Sağın, geçen akşam Özgür Aras'ın düzenlediği 'Rengarenk30Yıl' gecesine katıldı. Posta'da yer alan habere göre, Sağın, ‘Aşkın Olayım’ şarkısının, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin gol sevincinden sonra statta çalması ve ikili arasında sosyal medyadaki etkileşime dair konuştu.
'Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki çok hoşuma gitti'
"Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki de çok hoşuma gitti" diyen Simge Sağın, şöyle konuştu:
"Icardi de paylaşınca, ben de paylaştım. Ben şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum. Beş yıl önce çıkardığım bir albüm Türkiye'nin en çok dinlenilen albümü oldu. Çok mutlu ve gururluyum bu yüzden. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum."
Muhabirlerin "Galatasaray maçına gitmeyi düşünüyor musunuz? Herhangi bir davet geldi mi?" sorusuna da yanıt veren Simge Sağın, "Şu anlık herhangi bir davet gelmedi. Gelirse neden olmasın?" dedi.
‘Beşiktaş’ı daha önceden çıkartmıştım’
Beşiktaş’ı takipten çıkarmasıyla ilgili de konuşan Sağın, “Beşiktaş’ı daha önceden çıkartmıştım ben takip ediyordum ama onlar beni etmiyor diye. Icardi ile takipleştiğim için çıkmadım takipten” dedi.
Ne olmuştu?
Sağın'ın Aşkın Olayım şarkısı, Galatasaray'a transfer olan Icardi'nin gol sevincinden sonra statta çalması ile en çok dinlenenler arasına girmişti. Arjantinli golcü, şarkıyı sosyal medyasında paylaşmış ve Sağın'ı etiketlemişti.
Simge de, bu paylaşıma sessiz kalmayıp, kalp emojisi ile kendi hesabında paylaşmıştı. Ardından ikili birbirini takibe almış ve Sağın, Beşiktaş'ı takipten çıkarmıştı.