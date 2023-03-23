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https://sputniknews.com.tr/20230323/rusya-savunma-bakanligina-ait-uyduyu-tasiyan-soyuz-21a-roketi-plesetskten-firlatildi-1068661016.html
Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uyduyu taşıyan Soyuz-2.1a roketi Plesetsk'ten fırlatıldı
Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uyduyu taşıyan Soyuz-2.1a roketi Plesetsk'ten fırlatıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri uyduyu taşıyan Soyuz-2.1a roketinin Plesetsk Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldığını duyurdu. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T12:33+0300
2023-03-23T12:33+0300
dünya
plesetsk uzay üssü
rusya
rusya savunma bakanlığı
roket
uydu
soyuz-2.1a
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri uyduyu taşıyan Soyuz-2.1a roketinin Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldığı belirtildi.Açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin uzay birliklerinin muharebe birimleri, Arhangelsk bölgesindeki Rusya Savunma Bakanlığı’na ait devlet test uzay üssünden (Plesetsk Uzay Üssü) Rusya Savunma Bakanlığı'nın çıkarları doğrultusunda uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketini uzaya fırlattı” ifadelerine yer verildi.Rus askeri uydusunun Moskova saati ile 9.40’ta (TSİ ile aynı) fırlatıldığı kaydedilen açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.Bugünkü fırlatılışla bu yıl içinde beşinci kez bir Rus roketi uzaya gönderilmiş oluyor. Aynı zamanda Plesetsk Uzay Üssü’nden bu yıl ilk kez yapılan fırlatılışla üçüncü Soyuz roketi uzaya yollanmış bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230204/roscosmos-stalingrad-muharebesi-anisina-dekore-edilmis-soyuz-21a-roketini-gosterdi-1066570393.html
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plesetsk uzay üssü, rusya, rusya savunma bakanlığı, roket, uydu, soyuz-2.1a
plesetsk uzay üssü, rusya, rusya savunma bakanlığı, roket, uydu, soyuz-2.1a

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uyduyu taşıyan Soyuz-2.1a roketi Plesetsk'ten fırlatıldı

12:33 23.03.2023
© Sputnik / Максим Блинов / Multimedya arşivine gidin Soyuz MS-22
Soyuz MS-22 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri uyduyu taşıyan Soyuz-2.1a roketinin Plesetsk Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri uyduyu taşıyan Soyuz-2.1a roketinin Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin uzay birliklerinin muharebe birimleri, Arhangelsk bölgesindeki Rusya Savunma Bakanlığı’na ait devlet test uzay üssünden (Plesetsk Uzay Üssü) Rusya Savunma Bakanlığı'nın çıkarları doğrultusunda uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketini uzaya fırlattı” ifadelerine yer verildi.
Rus askeri uydusunun Moskova saati ile 9.40’ta (TSİ ile aynı) fırlatıldığı kaydedilen açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
Bugünkü fırlatılışla bu yıl içinde beşinci kez bir Rus roketi uzaya gönderilmiş oluyor. Aynı zamanda Plesetsk Uzay Üssü’nden bu yıl ilk kez yapılan fırlatılışla üçüncü Soyuz roketi uzaya yollanmış bulunuyor.
Roscosmos, Stalingrad Muharebesi anısına dekore edilmiş Soyuz-2.1a roketini gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
DÜNYA
Roscosmos, Stalingrad Muharebesi anısına dekore edilmiş Soyuz-2.1a roketini gösterdi
4 Şubat, 18:15
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