https://sputniknews.com.tr/20230323/rusya-savunma-bakanligina-ait-uyduyu-tasiyan-soyuz-21a-roketi-plesetskten-firlatildi-1068661016.html

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uyduyu taşıyan Soyuz-2.1a roketi Plesetsk'ten fırlatıldı

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uyduyu taşıyan Soyuz-2.1a roketi Plesetsk'ten fırlatıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri uyduyu taşıyan Soyuz-2.1a roketinin Plesetsk Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldığını duyurdu. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T12:33+0300

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dünya

plesetsk uzay üssü

rusya

rusya savunma bakanlığı

roket

uydu

soyuz-2.1a

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri uyduyu taşıyan Soyuz-2.1a roketinin Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldığı belirtildi.Açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin uzay birliklerinin muharebe birimleri, Arhangelsk bölgesindeki Rusya Savunma Bakanlığı’na ait devlet test uzay üssünden (Plesetsk Uzay Üssü) Rusya Savunma Bakanlığı'nın çıkarları doğrultusunda uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketini uzaya fırlattı” ifadelerine yer verildi.Rus askeri uydusunun Moskova saati ile 9.40’ta (TSİ ile aynı) fırlatıldığı kaydedilen açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.Bugünkü fırlatılışla bu yıl içinde beşinci kez bir Rus roketi uzaya gönderilmiş oluyor. Aynı zamanda Plesetsk Uzay Üssü’nden bu yıl ilk kez yapılan fırlatılışla üçüncü Soyuz roketi uzaya yollanmış bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230204/roscosmos-stalingrad-muharebesi-anisina-dekore-edilmis-soyuz-21a-roketini-gosterdi-1066570393.html

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