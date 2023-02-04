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https://sputniknews.com.tr/20230204/roscosmos-stalingrad-muharebesi-anisina-dekore-edilmis-soyuz-21a-roketini-gosterdi-1066570393.html
Roscosmos, Stalingrad Muharebesi anısına dekore edilmiş Soyuz-2.1a roketini gösterdi
Roscosmos, Stalingrad Muharebesi anısına dekore edilmiş Soyuz-2.1a roketini gösterdi
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Stalingrad Muharebesi’nin 80. yıldönümüne atfedilerek dekore edilmiş Soyuz-2.1a... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T18:15+0300
2023-02-04T18:15+0300
dünya
roscosmos
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soyuz
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Roscosmos Telegram kanalından paylaşılan görsellerde montajı tamamlanmış roketin fotoğraflarının yanı sıra üzerine baskı yöntemi ile işlenmiş ‘Anavatan Çağırıyor’ anıtının görüntüsü, çocukların Volgograd ile ilgili yapmış oldukları resimleri, Volgograd Bölgesi’nin arması ve ‘Naslediye’ sosyal projeler vakfının logosu yer alıyor.Roketin montajı Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü’nde tamamlandı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) Progress MS-22 kargo uzay aracını taşıyacak olan Soyuz-2.1a roketinin 9 Şubat 2023’te Moskova saatiyle 09.15’te (TSİ ile aynı) fırlatılması planlanıyor.
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roscosmos, rusya federal uzay ajansı roscosmos, soyuz
roscosmos, rusya federal uzay ajansı roscosmos, soyuz

Roscosmos, Stalingrad Muharebesi anısına dekore edilmiş Soyuz-2.1a roketini gösterdi

18:15 04.02.2023
© SputnikRoscosmos, Stalingrad Muharebesi anısına dekore edilmiş Soyuz-2.1a roketini gösterdi
Roscosmos, Stalingrad Muharebesi anısına dekore edilmiş Soyuz-2.1a roketini gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© Sputnik
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Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Stalingrad Muharebesi’nin 80. yıldönümüne atfedilerek dekore edilmiş Soyuz-2.1a roketinin görüntülerini paylaştı.
Roscosmos Telegram kanalından paylaşılan görsellerde montajı tamamlanmış roketin fotoğraflarının yanı sıra üzerine baskı yöntemi ile işlenmiş ‘Anavatan Çağırıyor’ anıtının görüntüsü, çocukların Volgograd ile ilgili yapmış oldukları resimleri, Volgograd Bölgesi’nin arması ve ‘Naslediye’ sosyal projeler vakfının logosu yer alıyor.
Roketin montajı Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü’nde tamamlandı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) Progress MS-22 kargo uzay aracını taşıyacak olan Soyuz-2.1a roketinin 9 Şubat 2023’te Moskova saatiyle 09.15’te (TSİ ile aynı) fırlatılması planlanıyor.
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