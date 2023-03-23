https://sputniknews.com.tr/20230323/rick-and-mortynin-yaraticilarindan-roiland-hakkindaki-aile-ici-siddet-suclamalari-dustu-1068647952.html
Rick and Morty'nin yaratıcılarından Roiland hakkındaki aile içi şiddet suçlamaları düştü
Rick and Morty'nin yaratıcılarından Roiland hakkındaki aile içi şiddet suçlamaları düştü
Dünyaca ünlü çizgi dizi Rick and Morty'nin yaratıcıları arasında olan Justin Roiland hakkındaki 'aile içi şiddet' suçlamaları düştü. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T09:54+0300
2023-03-23T09:54+0300
2023-03-23T10:06+0300
yaşam
rick and morty
aile içi şiddet
abd
kaliforniya
suçlama
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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Orange County'deki bölge savcılığı, Rick and Morty'nin ortak yaratıcısı ve yıldızı Justin Roiland hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.Bölge savcılığı sözcüsü Kimberly Edds, yaptığı açıklamada kararın, davayı makul bir şüphenin ötesinde kanıtlamak için 'yeterli kanıt bulunmamasının bir sonucu olarak' alındığını söyledi.2020 yılında Orange County'de Roiland hakkında iki ağır aile içi şiddet suçlamasıyla dava açılmıştı.Bu yılın başlarında bazı ön duruşmalar gerçekleştirilmişti.Roiland, Twitter'dan suçlamaların düşürülmesine dair yaptığı açıklamada 'bu iddiaların yanlış olduğunu her zaman bildiğini' belirterek "Bugünün geleceğinden hiç şüphem yoktu. Bu dava düştüğü için müteşekkirim ama aynı zamanda bu süreçte hakkımda söylenen korkunç yalanlar beni hâlâ derinden sarsıyor" ifadelerini kullandı."Hepsinden önemlisi, bu kadar çok insanın gerçekleri bilmeden yargılamada bu kadar aceleci davranması beni hayal kırıklığına uğrattı... Kısmen de olsa başarılı olmuş olması utanç verici" diyen Roiland, 'hem yaratıcı projelerime odaklanmak hem de itibarını geri kazanmak için' yoluna devam etmeyi dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi.Suçlamaların kamuoyuna yansımasının ardından Roiland'ın kariyeri büyük bir darbe almıştı.Adult Swim, kendisiyle olan ilişkisini sonlandırdığını ve Rick and Morty'nin yola onsuz devam edeceğini duyurmuştu.Yetişkinlere yönelik çizgi dizi Rick and Morty, bilim insanı Rick Sanchez ve torunu Morty'nin çoklu evrende yaşadıkları maceraları anlatıyor. Dizi, ilk olarak 2013 yılında Adult Swim'de yayınlandı. Dizinin altıncı sezonu aralık ayında sona erdi.
https://sputniknews.com.tr/20230125/rick-and-mortynin-yaraticisi-ve-seslendirmeni-justin-roiland-gorevden-alindi-1066163010.html
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rick and morty, aile içi şiddet, abd, kaliforniya, suçlama
rick and morty, aile içi şiddet, abd, kaliforniya, suçlama
Rick and Morty'nin yaratıcılarından Roiland hakkındaki aile içi şiddet suçlamaları düştü
09:54 23.03.2023 (güncellendi: 10:06 23.03.2023) Abone ol
Dünyaca ünlü çizgi dizi Rick and Morty'nin yaratıcıları arasında olan Justin Roiland hakkındaki 'aile içi şiddet' suçlamaları düştü.
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Orange County'deki bölge savcılığı, Rick and Morty'nin ortak yaratıcısı ve yıldızı Justin Roiland hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.
Bölge savcılığı sözcüsü Kimberly Edds, yaptığı açıklamada kararın, davayı makul bir şüphenin ötesinde kanıtlamak için 'yeterli kanıt bulunmamasının bir sonucu olarak' alındığını söyledi.
2020 yılında Orange County'de Roiland hakkında iki ağır aile içi şiddet suçlamasıyla dava açılmıştı.
Bu yılın başlarında bazı ön duruşmalar gerçekleştirilmişti.
Roiland, Twitter'dan suçlamaların düşürülmesine dair yaptığı açıklamada 'bu iddiaların yanlış olduğunu her zaman bildiğini' belirterek "Bugünün geleceğinden hiç şüphem yoktu. Bu dava düştüğü için müteşekkirim ama aynı zamanda bu süreçte hakkımda söylenen korkunç yalanlar beni hâlâ derinden sarsıyor" ifadelerini kullandı.
"Hepsinden önemlisi, bu kadar çok insanın gerçekleri bilmeden yargılamada bu kadar aceleci davranması beni hayal kırıklığına uğrattı... Kısmen de olsa başarılı olmuş olması utanç verici" diyen Roiland, 'hem yaratıcı projelerime odaklanmak hem de itibarını geri kazanmak için' yoluna devam etmeyi dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi.
Suçlamaların kamuoyuna yansımasının ardından Roiland'ın kariyeri büyük bir darbe almıştı.
Adult Swim, kendisiyle olan ilişkisini sonlandırdığını ve Rick and Morty'nin yola onsuz devam edeceğini duyurmuştu.
Yetişkinlere yönelik çizgi dizi Rick and Morty, bilim insanı Rick Sanchez ve torunu Morty'nin çoklu evrende yaşadıkları maceraları anlatıyor. Dizi, ilk olarak 2013 yılında Adult Swim'de yayınlandı. Dizinin altıncı sezonu aralık ayında sona erdi.