'Rick and Morty'nin yaratıcısı ve seslendirmeni Justin Roiland görevden alındı

"Rick and Morty" dizisinin yaratıcılarından olan ve dizinin iki ana karakteri Rick ve Morty'yi seslendiren Justin Roiland, ev içi şiddet suçlamaları nedeniyle... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

ABD TV kanalı Adult Swim, popüler animasyon serisi 'Rick and Morty'nin yaratıcılarından Justin Roiland'ı görevden aldığını açıkladı. Justin Roiland ile ilişkisini dizinin Twitter adresinden duyuran kanal, "Adult Swim, Justin Roiland ile ilişkisini sonlandırdı. Yetenekli ve özverili ekibimiz yedinci sezon için çok çalışıyor, 'Rick and Morty' devam edecek" dedi.Dizinin ilk 6 sezonu boyunca Rick and Morty'i seslendirmenin dışında dizinin yazar ve yapımcılığını da üstlenen 42 yaşındaki Roiland, eski kız arkadaşına ev içi ağır şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanmayı bekliyor. Ocak ayının başında Kaliforniya Savcılığı tarafından açılan davada Roiland'ın 2020 yılında yönelik eski kız arkadaşına tehdit, şiddet, dolandırıcılık, fiziksel yaralama, aldatma, alıkoyma suçlamaları yöneltiliyor. Kadının kimliği ise mahkeme belgelerinde yer almadı. Suçlamaları kabul etmeyen Roiland'ın ön duruşması 17 Ocak'ta görüldü, bir sonraki duruşma nisan ayında görülecek. 2013 yılında izleyiciyle buluşan animasyon dizisi, 2018 ve 2022 yıllarında iki Emmy ödülünün de sahibi oldu.

