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'Rick and Morty'nin yaratıcısı ve seslendirmeni Justin Roiland görevden alındı
'Rick and Morty'nin yaratıcısı ve seslendirmeni Justin Roiland görevden alındı
"Rick and Morty" dizisinin yaratıcılarından olan ve dizinin iki ana karakteri Rick ve Morty'yi seslendiren Justin Roiland, ev içi şiddet suçlamaları nedeniyle... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T15:26+0300
2023-01-25T15:27+0300
yaşam
rick and morty
emmy ödülleri
kadına şiddet
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ABD TV kanalı Adult Swim, popüler animasyon serisi 'Rick and Morty'nin yaratıcılarından Justin Roiland'ı görevden aldığını açıkladı. Justin Roiland ile ilişkisini dizinin Twitter adresinden duyuran kanal, "Adult Swim, Justin Roiland ile ilişkisini sonlandırdı. Yetenekli ve özverili ekibimiz yedinci sezon için çok çalışıyor, 'Rick and Morty' devam edecek" dedi.Dizinin ilk 6 sezonu boyunca Rick and Morty'i seslendirmenin dışında dizinin yazar ve yapımcılığını da üstlenen 42 yaşındaki Roiland, eski kız arkadaşına ev içi ağır şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanmayı bekliyor. Ocak ayının başında Kaliforniya Savcılığı tarafından açılan davada Roiland'ın 2020 yılında yönelik eski kız arkadaşına tehdit, şiddet, dolandırıcılık, fiziksel yaralama, aldatma, alıkoyma suçlamaları yöneltiliyor. Kadının kimliği ise mahkeme belgelerinde yer almadı. Suçlamaları kabul etmeyen Roiland'ın ön duruşması 17 Ocak'ta görüldü, bir sonraki duruşma nisan ayında görülecek. 2013 yılında izleyiciyle buluşan animasyon dizisi, 2018 ve 2022 yıllarında iki Emmy ödülünün de sahibi oldu.
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rick and morty, emmy ödülleri, kadına şiddet
rick and morty, emmy ödülleri, kadına şiddet

'Rick and Morty'nin yaratıcısı ve seslendirmeni Justin Roiland görevden alındı

15:26 25.01.2023 (güncellendi: 15:27 25.01.2023)
© Adult SwimRick and Morty
Rick and Morty - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© Adult Swim
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"Rick and Morty" dizisinin yaratıcılarından olan ve dizinin iki ana karakteri Rick ve Morty'yi seslendiren Justin Roiland, ev içi şiddet suçlamaları nedeniyle görevden alındı.
ABD TV kanalı Adult Swim, popüler animasyon serisi 'Rick and Morty'nin yaratıcılarından Justin Roiland'ı görevden aldığını açıkladı.

Justin Roiland ile ilişkisini dizinin Twitter adresinden duyuran kanal, "Adult Swim, Justin Roiland ile ilişkisini sonlandırdı. Yetenekli ve özverili ekibimiz yedinci sezon için çok çalışıyor, 'Rick and Morty' devam edecek" dedi.

Dizinin ilk 6 sezonu boyunca Rick and Morty'i seslendirmenin dışında dizinin yazar ve yapımcılığını da üstlenen 42 yaşındaki Roiland, eski kız arkadaşına ev içi ağır şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanmayı bekliyor.

Ocak ayının başında Kaliforniya Savcılığı tarafından açılan davada Roiland'ın 2020 yılında yönelik eski kız arkadaşına tehdit, şiddet, dolandırıcılık, fiziksel yaralama, aldatma, alıkoyma suçlamaları yöneltiliyor.

© AP Photo / Chris PizzelloJustin Roiland
Justin Roiland - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
Justin Roiland
© AP Photo / Chris Pizzello
Kadının kimliği ise mahkeme belgelerinde yer almadı.

Suçlamaları kabul etmeyen Roiland'ın ön duruşması 17 Ocak'ta görüldü, bir sonraki duruşma nisan ayında görülecek.

2013 yılında izleyiciyle buluşan animasyon dizisi, 2018 ve 2022 yıllarında iki Emmy ödülünün de sahibi oldu.
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