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SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20230323/prof-dr-aslanoglu-fed-faiz-artirimi-konusunda-bu-kadar-keskin-olmamaliydi-1068658096.html
Prof. Dr. Aslanoğlu: Fed faiz artırımı konusunda bu kadar keskin olmamalıydı
Prof. Dr. Aslanoğlu: Fed faiz artırımı konusunda bu kadar keskin olmamalıydı
Amerikan Merkez Bankası’nın faizi 25 baz puan daha artırmasını ve ABD’de başlayan bankacılık krizini yorumlayan Prof. Erhan Aslanoğlu, "Fed’in faiz artırımına... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T11:52+0300
2023-03-23T11:59+0300
abd merkez bankası (fed)
faiz artırımı
seyir hali
kriz
finansal
janet yellen
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Prof. Dr. Aslanoğlu: Fed faiz artırımı konusunda bu kadar keskin olmamalıydı
Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu programa konuk olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası Fed'in faiz artırımını ve ABD'de başlayan bankacılık krizini Sputnik dinleyecilerine aktaracak.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Erhan Aslanoğlu konuk oldu. Prof. Aslanoğlu Fed Başkanı Powell’ın ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in açıklamalarından örneklerle şunları söyledi:“Yaklaşık iki hafta önce Fed Başkanı Powell’ın senatoda yaptığı konuşma güçlü bir faiz artırımı mesajı vermişti ve bu mesajın ardından ortaya çıkan bankacılık krizi piyasada güven problemi yaratmış durumda. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Yellen’in dünkü ‘Biz mevduatlara garanti vermek zorunda değiliz’ açıklaması piyasa da güven problemi yaratan ayrı sebeplerden biri oldu. Açıkçası ben Fed’in faiz artırımına gitmesini beklenen bir karar olarak görüyorum ama sonrası için güçlü sinyaller verilmedi.”Prof. Erhan Aslanoğlu: Finansal krizler zincirleme bir şekilde ilerleyen kriz türlerindendirProf. Aslanoğlu ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankalarının likitide teşvikinde bulunmalarını şu şekilde yorumladı:‘Fed faiz artırımı sürecini daha yumuşak yürütmeliydi’Fed’in süreci daha yumuşak götürebileceğini söyleyen Prof. Erhan Aslanoğlu cümlelerini şöyle sürdürdü:
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abd merkez bankası (fed), faiz artırımı, аудио, kriz, finansal, janet yellen
abd merkez bankası (fed), faiz artırımı, аудио, kriz, finansal, janet yellen

Prof. Dr. Aslanoğlu: Fed faiz artırımı konusunda bu kadar keskin olmamalıydı

11:52 23.03.2023 (güncellendi: 11:59 23.03.2023)
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Aslanoğlu: Fed faiz artırımı konusunda bu kadar keskin olmamalıydı
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Amerikan Merkez Bankası’nın faizi 25 baz puan daha artırmasını ve ABD’de başlayan bankacılık krizini yorumlayan Prof. Erhan Aslanoğlu, "Fed’in faiz artırımına gitmesini beklenen bir karar olarak görüyorum ama sonrası için güçlü sinyaller verilmedi" dedi.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Erhan Aslanoğlu konuk oldu. Prof. Aslanoğlu Fed Başkanı Powell’ın ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in açıklamalarından örneklerle şunları söyledi:
“Yaklaşık iki hafta önce Fed Başkanı Powell’ın senatoda yaptığı konuşma güçlü bir faiz artırımı mesajı vermişti ve bu mesajın ardından ortaya çıkan bankacılık krizi piyasada güven problemi yaratmış durumda. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Yellen’in dünkü ‘Biz mevduatlara garanti vermek zorunda değiliz’ açıklaması piyasa da güven problemi yaratan ayrı sebeplerden biri oldu. Açıkçası ben Fed’in faiz artırımına gitmesini beklenen bir karar olarak görüyorum ama sonrası için güçlü sinyaller verilmedi.”

Prof. Erhan Aslanoğlu: Finansal krizler zincirleme bir şekilde ilerleyen kriz türlerindendir

Prof. Aslanoğlu ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankalarının likitide teşvikinde bulunmalarını şu şekilde yorumladı:
“Finansal krizler çok hızlı bulaşıcılığı olan, zincirleme bir şekilde ilerleyen kriz türlerindendir. Burada Dünya’nın önde gelen merkez bankaları hızlı adım atmaya çalışarak çok önemli bir iş başarıyorlar. Çünkü bu tarz krizlerde ne kadar hızlı reaksiyon alırsanız başarı şansınız o ölçüde artar.”

‘Fed faiz artırımı sürecini daha yumuşak yürütmeliydi’

Fed’in süreci daha yumuşak götürebileceğini söyleyen Prof. Erhan Aslanoğlu cümlelerini şöyle sürdürdü:
“Fed faiz artırımı konusunda bu kadar keskin olmayıp süreci daha yumuşak bir geçiş ile yürütebilseydi daha doğru olurdu. Çünkü şu anda piyasalar sistemde bir soru olmadığına yönelik güçlü bir teminat göremiyorlar ve tekrar sisteme güvenmesi için zamana ihtiyacı var. Piyasalar krizin sebebini faiz olarak görüyorlar.”
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