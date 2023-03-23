https://sputniknews.com.tr/20230323/prof-dr-aslanoglu-fed-faiz-artirimi-konusunda-bu-kadar-keskin-olmamaliydi-1068658096.html

Prof. Dr. Aslanoğlu: Fed faiz artırımı konusunda bu kadar keskin olmamalıydı

Prof. Dr. Aslanoğlu: Fed faiz artırımı konusunda bu kadar keskin olmamalıydı

Amerikan Merkez Bankası’nın faizi 25 baz puan daha artırmasını ve ABD’de başlayan bankacılık krizini yorumlayan Prof. Erhan Aslanoğlu, "Fed’in faiz artırımına... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T11:52+0300

2023-03-23T11:52+0300

2023-03-23T11:59+0300

abd merkez bankası (fed)

faiz artırımı

seyir hali

kriz

finansal

janet yellen

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Prof. Dr. Aslanoğlu: Fed faiz artırımı konusunda bu kadar keskin olmamalıydı Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu programa konuk olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası Fed'in faiz artırımını ve ABD'de başlayan bankacılık krizini Sputnik dinleyecilerine aktaracak.

Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Erhan Aslanoğlu konuk oldu. Prof. Aslanoğlu Fed Başkanı Powell’ın ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in açıklamalarından örneklerle şunları söyledi:“Yaklaşık iki hafta önce Fed Başkanı Powell’ın senatoda yaptığı konuşma güçlü bir faiz artırımı mesajı vermişti ve bu mesajın ardından ortaya çıkan bankacılık krizi piyasada güven problemi yaratmış durumda. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Yellen’in dünkü ‘Biz mevduatlara garanti vermek zorunda değiliz’ açıklaması piyasa da güven problemi yaratan ayrı sebeplerden biri oldu. Açıkçası ben Fed’in faiz artırımına gitmesini beklenen bir karar olarak görüyorum ama sonrası için güçlü sinyaller verilmedi.”Prof. Erhan Aslanoğlu: Finansal krizler zincirleme bir şekilde ilerleyen kriz türlerindendirProf. Aslanoğlu ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankalarının likitide teşvikinde bulunmalarını şu şekilde yorumladı:‘Fed faiz artırımı sürecini daha yumuşak yürütmeliydi’Fed’in süreci daha yumuşak götürebileceğini söyleyen Prof. Erhan Aslanoğlu cümlelerini şöyle sürdürdü:

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2023

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abd merkez bankası (fed), faiz artırımı, аудио, kriz, finansal, janet yellen