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Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MMU'nun ilk görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T09:34+0300
2023-03-23T09:34+0300
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milli muharip uçak (mmu)
milli muharip uçak
milli muharip uçağı (mmu)
savunma sanayi
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Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldıCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntülerini Twitter hesabından, “Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak’ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun” notuyla paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230320/em-korg-karakus-ataturkun-politikalari-devam-etseydi-milli-muharip-ucaklar-coktan-ucmus-olacakti-1068511905.html
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milli muharip uçak (mmu), milli muharip uçak, milli muharip uçağı (mmu), savunma sanayi, ismail demir
milli muharip uçak (mmu), milli muharip uçak, milli muharip uçağı (mmu), savunma sanayi, ismail demir

Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı

09:34 23.03.2023
© Fotoğraf : TUSAŞMilli Muharip Uçak
Milli Muharip Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© Fotoğraf : TUSAŞ
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MMU'nun ilk görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.
Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntülerini Twitter hesabından, “Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak’ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun” notuyla paylaştı.
Milli Muharip Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
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Emekli Korg. Karakuş: Atatürk’ün politikaları devam etseydi Milli Muharip Uçak çoktan uçmuş olacaktı
20 Mart, 15:44
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