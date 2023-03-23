https://sputniknews.com.tr/20230323/milli-muharip-ucakin-ilk-goruntuleri-paylasildi-1068647399.html
Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MMU'nun ilk görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T09:34+0300
2023-03-23T09:34+0300
2023-03-23T09:34+0300
türkiye
milli muharip uçak (mmu)
milli muharip uçak
milli muharip uçağı (mmu)
savunma sanayi
ismail demir
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Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldıCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntülerini Twitter hesabından, “Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak’ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun” notuyla paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230320/em-korg-karakus-ataturkun-politikalari-devam-etseydi-milli-muharip-ucaklar-coktan-ucmus-olacakti-1068511905.html
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milli muharip uçak (mmu), milli muharip uçak, milli muharip uçağı (mmu), savunma sanayi, ismail demir
milli muharip uçak (mmu), milli muharip uçak, milli muharip uçağı (mmu), savunma sanayi, ismail demir
Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MMU'nun ilk görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.
Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntülerini Twitter hesabından, “Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak’ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun” notuyla paylaştı.