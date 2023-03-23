Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı

Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın canlı yayında ilk kez izlettiği bekâ projemiz Milli Muharip Uçak’ımızın ilk görüntüleri!



Mühendislerimizin emeğine sağlık.



Bu gurur hepimizin.



Hayırlı olsun!@TUSAS_TR pic.twitter.com/OG8fMOtr5K