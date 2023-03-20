Emekli Korg. Karakuş: Atatürk’ün politikaları devam etseydi Milli Muharip Uçak çoktan uçmuş olacaktı

“MMU konusuna gelince, Türk Hava Kuvvetleri başından beri kendi uçağıyla uçmak istiyordu. Geç mi kalındı, elbette. Keşke bunu 1950’lerde yapsaydık. Bir uçağımız vardı sonra akamete uğradı. Türkiye daha o dönemden kendi uçağıyla uçabilecekken bu olmadı. Gelinen noktaya baktığımızda, bir uçak yapmak kolay değildir. Bir uçağı yapabilirsiniz ama bunu savaş aracına dönüştürmek gerekiyor. Bunu yaptığınızda karşısına geçen diğer savaş araçlarından üstün olması gerekiyor veya en azından onlarla harp edebilecek kabiliyette olması gerekiyor. Bugün siz bu işe başladığınızda bir referansınızın olması şarttır. Bu uçağın da diğer projede ürünlerle buluşturularak sistemlerin sistemi ilkesi ile yapılması gerekiyor. MMU ortaya çıktığında Türkiye’nin geldiği noktayı gösterecektir. Bu savaş aracını da tam yapmak zorundasınız. Neyimiz eksik? Mesela motor konusunda pek iyi değiliz. Ancak bu hemen bir çırpıda çözülecek bir şey değil aşama aşama yapılır. Başlamış olmak önemli. Aviyonik sistemleri he dışarıdan hem de alt yüklenicilerden çözüyorlar. Silah sistemleri konusunda kötü değiliz hem silah sistemlerini hem de atma vasıtalarını üretebiliyoruz. Gövdeyi de şu anda tamamladık. Bu dört ana kademeyi birleştirdiğimizde uçak oluyor.”