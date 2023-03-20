Emekli Korg. Karakuş: Atatürk’ün politikaları devam etseydi Milli Muharip Uçak çoktan uçmuş olacaktı
15:44 20.03.2023 (güncellendi: 16:03 20.03.2023)
© Fotoğraf : TUSAŞMilli Muharip Uçak
© Fotoğraf : TUSAŞ
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Türkiye’nin önemli havacılık projelerinden müjde geldi. Milli Muharip Uçak, hangardan çıkarak “pist başı” yaptı. Türk Hava Kuvvetleri’nden emekli isimler Türkiye’nin geçmişte havacılıkta kaydettiği gelişmeleri hatırlatarak engellerin aşıldığını ifade ediyor.
Türk Hava Kuvvetleri’nin geleceğini şekillendirecek önemli projelerden son derece kritik haberler geldi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 17 Mart’ta Milli Muharip Uçak'ın (MMU) "pist başı" yaptığını bildirdi. MMU'nun pist başında yer aldığı bir fotoğrafın da yer aldığı paylaşımında Demir, "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız" ifadesini kullandı.
MMU, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak.
Prof. Dr. Demir, 18 Mart’ta ise HÜRJET'in de piste çıktığını belirterek, "Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı, gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor" paylaşımda bulundu.
Bir diğer önemli gelişme ise ANKA 3 insansız hava aracına ilişkin ilk fotoğrafın paylaşılması oldu.
Projelerin üstlenicisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil ise "MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz. İnanç, emek, başarı... Bu sevinci bizlere yaşattıkları için tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" paylaşımında bulundu.
Türkiye Yüzyılı'nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz. pic.twitter.com/hQVzY774UK— Temel Kotil (@Temel_Kotil) March 18, 2023
‘Atatürk’ün yolundan gitmememiz nedeniyle sıkıntıları atlatmaya çalışıyoruz’
Aynı zamanda Türkiye’nin silahlı insansız hava araçları konusunda dünya genelinde yakalığı başarı da dikkat çekiyor. Sputnik, Türkiye’nin en kritik projelerinden biri olan MMU’nun hangardan çıkarak “pist başı” yapmasını Türk Hava Kuvvetleri’nde yıllarını geçirerek emekli olan isimlere sordu.
Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş, bu konuda yaptığı değerlendirmede, “1925’te Mustafa Kemal Atatürk Türk Hava Kurumu’nu kurdu ve Kayseri’de uçak fabrikası açtı. Eğer o günlerden beri devam etseydi Milli Muharip Uçaklar çoktan uçmuş olacaktı. Zaten o dönem üretilen uçaklardan 80 tanesi de yurtdışına satıldı. Maalesef Atatürk’ün yolundan gitmememiz nedeniyle şimdi sıkıntıları atlatmaya çalışıyoruz. Bu da kolay olmuyor” ifadelerini kullandı. Karakuş, şunları ekledi:
“Şimdi halen sıkıntı var. Milli Muharip Uçak motorumuz maalesef halen milli değil, F-16 motoru. Milli motorumuz belki 10 sene sonra takılabilecek. Havacılar için en önemli şey kritik cihaz ve malzemelerin Türk yapımı olmasıdır. Bu uçakta da ciddi orada Türk yapımı cihaz ve malzeme var. Burada önemli bir atılım var. 1990’dan sonra gördük ki ABD’nin Sovyetler çöktüğünden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ihtiyacı azaldı. 1960’larda Amerikalıların ambargolarına karşı 1964’te çalışmalara başlamıştık. Sene 2023 ve bu mücadelenin daha belirli bir yerindeyiz. Bunu tamamlayacağız.”
‘MMU ortaya çıktığında Türkiye’nin geldiği noktayı gösterecektir’
Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı emekli Albay Gürsel Tokmakoğlu ise “Son 10 yılda proje bazlı çalışmaların sayısı artınca birbirleri ile etkileşim de arttı. Şu anda savunma sanayisinde sayısı 800’e varan proje var” diyerek şunları söyledi:
“MMU konusuna gelince, Türk Hava Kuvvetleri başından beri kendi uçağıyla uçmak istiyordu. Geç mi kalındı, elbette. Keşke bunu 1950’lerde yapsaydık. Bir uçağımız vardı sonra akamete uğradı. Türkiye daha o dönemden kendi uçağıyla uçabilecekken bu olmadı. Gelinen noktaya baktığımızda, bir uçak yapmak kolay değildir. Bir uçağı yapabilirsiniz ama bunu savaş aracına dönüştürmek gerekiyor. Bunu yaptığınızda karşısına geçen diğer savaş araçlarından üstün olması gerekiyor veya en azından onlarla harp edebilecek kabiliyette olması gerekiyor. Bugün siz bu işe başladığınızda bir referansınızın olması şarttır. Bu uçağın da diğer projede ürünlerle buluşturularak sistemlerin sistemi ilkesi ile yapılması gerekiyor. MMU ortaya çıktığında Türkiye’nin geldiği noktayı gösterecektir. Bu savaş aracını da tam yapmak zorundasınız. Neyimiz eksik? Mesela motor konusunda pek iyi değiliz. Ancak bu hemen bir çırpıda çözülecek bir şey değil aşama aşama yapılır. Başlamış olmak önemli. Aviyonik sistemleri he dışarıdan hem de alt yüklenicilerden çözüyorlar. Silah sistemleri konusunda kötü değiliz hem silah sistemlerini hem de atma vasıtalarını üretebiliyoruz. Gövdeyi de şu anda tamamladık. Bu dört ana kademeyi birleştirdiğimizde uçak oluyor.”