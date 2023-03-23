https://sputniknews.com.tr/20230323/kahramanmarasta-deprem-1068660914.html

Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler: 5.3 ve ardından 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler: 5.3 ve ardından 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 12:19'da 5.3, 12:23'te ise 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte sabah saatlerinde de 4.3 büyüklüğünde deprem olmuştu. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T12:29+0300

2023-03-23T12:29+0300

2023-03-23T12:51+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

göksun

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AFAD, saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.Kahramanmaraş'ta saat 12.23'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.Aynı bölgede saat 12.19'da 5,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.Sabah saatlerinde de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiKentte bugün sabah saatlerinde de kuvvetli bir deprem meydana gelmişti.Onikişubat ilçesinde saat 08.45'te, derinliği 6.94 kilometre olan depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230323/kahramanmarasta-43-buyuklugunde-deprem-1068646276.html

kahramanmaraş

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kahramanmaraş, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), göksun