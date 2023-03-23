https://sputniknews.com.tr/20230323/kahramanmarasta-deprem-1068660914.html
Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler: 5.3 ve ardından 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler: 5.3 ve ardından 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta saat 12:19'da 5.3, 12:23'te ise 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte sabah saatlerinde de 4.3 büyüklüğünde deprem olmuştu. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T12:29+0300
2023-03-23T12:29+0300
2023-03-23T12:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
göksun
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AFAD, saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.Kahramanmaraş'ta saat 12.23'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.Aynı bölgede saat 12.19'da 5,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.Sabah saatlerinde de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiKentte bugün sabah saatlerinde de kuvvetli bir deprem meydana gelmişti.Onikişubat ilçesinde saat 08.45'te, derinliği 6.94 kilometre olan depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230323/kahramanmarasta-43-buyuklugunde-deprem-1068646276.html
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kahramanmaraş, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), göksun
kahramanmaraş, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), göksun
Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler: 5.3 ve ardından 4 büyüklüğünde deprem
12:29 23.03.2023 (güncellendi: 12:51 23.03.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ta saat 12:19'da 5.3, 12:23'te ise 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte sabah saatlerinde de 4.3 büyüklüğünde deprem olmuştu.
AFAD, saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kahramanmaraş'ta saat 12.23'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Aynı bölgede saat 12.19'da 5,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
Sabah saatlerinde de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kentte bugün sabah saatlerinde de kuvvetli bir deprem meydana gelmişti.
Onikişubat ilçesinde saat 08.45'te, derinliği 6.94 kilometre olan depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak açıklanmıştı.