https://sputniknews.com.tr/20230323/kahramanmarasta-43-buyuklugunde-deprem-1068646276.html

Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

afad

onikişubat

artçı

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Kahramanmaraş'ta merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Saat 08.45'teki depremin derinliği 6,94 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.Şu ana kadar depreme ilişkin olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230322/malatyanin-yesilyurt-ilcesinde-44-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1068635792.html

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deprem, kahramanmaraş, afad, onikişubat , artçı