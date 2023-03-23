https://sputniknews.com.tr/20230323/kahramanmarasta-43-buyuklugunde-deprem-1068646276.html
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T09:00+0300
2023-03-23T09:00+0300
2023-03-23T09:24+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
afad
onikişubat
artçı
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Kahramanmaraş'ta merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Saat 08.45'teki depremin derinliği 6,94 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.Şu ana kadar depreme ilişkin olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230322/malatyanin-yesilyurt-ilcesinde-44-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1068635792.html
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deprem, kahramanmaraş, afad, onikişubat , artçı
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
09:00 23.03.2023 (güncellendi: 09:24 23.03.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Kahramanmaraş'ta merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 08.45'teki depremin derinliği 6,94 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.
Şu ana kadar depreme ilişkin olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi.