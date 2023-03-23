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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230323/kahramanmarasta-43-buyuklugunde-deprem-1068646276.html
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
afad
onikişubat
artçı
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Kahramanmaraş'ta merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Saat 08.45'teki depremin derinliği 6,94 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.Şu ana kadar depreme ilişkin olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230322/malatyanin-yesilyurt-ilcesinde-44-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1068635792.html
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deprem, kahramanmaraş, afad, onikişubat , artçı
deprem, kahramanmaraş, afad, onikişubat , artçı

Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

09:00 23.03.2023 (güncellendi: 09:24 23.03.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Kahramanmaraş'ta merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 08.45'teki depremin derinliği 6,94 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.
Şu ana kadar depreme ilişkin olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi.
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
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