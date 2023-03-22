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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
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malatya, son dakika
malatya, son dakika

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

22:54 22.03.2023 (güncellendi: 23:14 22.03.2023)
© AASismograf - deprem - AFAD
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA
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AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
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