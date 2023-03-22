https://sputniknews.com.tr/20230322/malatyanin-yesilyurt-ilcesinde-44-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1068635792.html
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T22:54+0300
2023-03-22T22:54+0300
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malatya, son dakika
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:54 22.03.2023 (güncellendi: 23:14 22.03.2023) Abone ol
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AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.