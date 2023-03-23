https://sputniknews.com.tr/20230323/kadirovdan-oneri-uranyum-kirliliginin-sonuclari-batinin-topraklarinda-bir-kez-gosterilsin-1068654342.html
Kadirov’dan öneri: Uranyum kirliliğinin sonuçları Batı’nın topraklarında bir kez gösterilsin
Kadirov’dan öneri: Uranyum kirliliğinin sonuçları Batı’nın topraklarında bir kez gösterilsin
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Kadirov, uranyum kirliliğinin sonuçlarının Batı’nın topraklarında bir kez gösterilmesini önerdi. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T11:17+0300
2023-03-23T11:17+0300
2023-03-23T11:17+0300
ukrayna krizi
seyreltilmiş uranyum
rusya
ukrayna
ramzan kadirov
çeçenistan
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Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından paylaştığı mesajda Uranyum kirliliğinin sonuçlarının Batı’nın topraklarında bir kez gösterilmesini önerdi.Çeçen lider, bu yapıldıktan sonra bu konuda konuşma arzusunun kendiliğinden ortadan kalkacağını söyledi.Kadirov, “İngiltere, Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mermiler sağlamayı planlıyor olmasıyla neredeyse övünüyor. Hatta herkesi ‘sakinleştirmeyi’ başardılar, bunun radyoaktif uranyum olmadığını söylüyorlar. Diğer ülkeler bir yana, ama Rusya'da ağır metalin özelliklerini anlamayan bu tür aptallardan bin kat daha az var. Bu tür kirli mermilerin kullanmanın sonuçlarını hatırlatmayacağım fakat bana göre Rusya'ya düşman olan ülkeler uranyumun ‘u’ harfini dahi dile getirmemeli. Batı'ya bir kez kendi topraklarında uranyum kirliliğinin sonuçları gösterilecek olursa bu konu hakkında konuşma arzusu kendiliğinden ortadan kalkacak” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230323/rusyanin-abd-buyukelcisi-ukraynaya-seyreltilmis-uranyum-teslimi-armageddonu-yaklastiriyor-1068649547.html
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seyreltilmiş uranyum, rusya, ukrayna, ramzan kadirov, çeçenistan
Kadirov’dan öneri: Uranyum kirliliğinin sonuçları Batı’nın topraklarında bir kez gösterilsin
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Kadirov, uranyum kirliliğinin sonuçlarının Batı’nın topraklarında bir kez gösterilmesini önerdi.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından paylaştığı mesajda Uranyum kirliliğinin sonuçlarının Batı’nın topraklarında bir kez gösterilmesini önerdi.
Çeçen lider, bu yapıldıktan sonra bu konuda konuşma arzusunun kendiliğinden ortadan kalkacağını söyledi.
Kadirov, “İngiltere, Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mermiler sağlamayı planlıyor olmasıyla neredeyse övünüyor. Hatta herkesi ‘sakinleştirmeyi’ başardılar, bunun radyoaktif uranyum olmadığını söylüyorlar. Diğer ülkeler bir yana, ama Rusya'da ağır metalin özelliklerini anlamayan bu tür aptallardan bin kat daha az var. Bu tür kirli mermilerin kullanmanın sonuçlarını hatırlatmayacağım fakat bana göre Rusya'ya düşman olan ülkeler uranyumun ‘u’ harfini dahi dile getirmemeli. Batı'ya bir kez kendi topraklarında uranyum kirliliğinin sonuçları gösterilecek olursa bu konu hakkında konuşma arzusu kendiliğinden ortadan kalkacak” ifadelerini kullandı.