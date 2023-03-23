https://sputniknews.com.tr/20230323/gisele-bundchen-tom-brady-ile-bosanmak-hayallerimin-olumu-oldu-1068665742.html

Gisele Bundchen: Tom Brady ile boşanmak hayallerimin ölümü oldu

Gisele Bundchen: Tom Brady ile boşanmak hayallerimin ölümü oldu

Brezilyalı süpermodel Gisele Bundchen, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) oyuncusu Tom Brady ile geçtiğimiz ekim ayında sonlanan 13 yıllık evliliğine ilişkin konuştu. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

tom brady

gisele bundchen

boşanma

boşanma davası

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Vanity Fair dergisine konuşan Gisele Bundchen, Tom Brady ile yollarını ayırmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:Evliliklerinin sona ermesinin sebebi konusundaki iddiaları yalanlayan Brezilyalı manken, daha önce emekli olacağını açıklamış olmasına rağmen Brady'nin Amerikan futboluna geri döndüğü için boşandıkları yönündeki iddiaları 'acı verici' ve şimdiye dek duyduğu 'en deli saçması şey' olarak tanımladı.Bundchen şöyle konuştu:23 sezonluk kariyerinde şimdiye dek 7 Super Bowl kazanan Brady, geçen ay 'kesin olarak emekli olacağını' söylemişti.45 yaşındaki Brady ve 42 yaşındaki Bundchen çifti, birlikteliklerine 2006 yılında başlamış ve 2009 yılında dünya evine girmişlerdi. Çiftin iki çocuğu bulunuyor. Brady'nın ayrıca oyuncu olan eski partneri Bridget Moynahan'dan bir oğlu var.'Aramızdaki kopuş, Brady'nin sahalara dönmesinden çok önce başladı'Zaman içerisinde birbirlerinden nasıl koptuklarına da değinen Bundchen, bu kopuşun Brady'nin emeklilik haberini açıkladıktan sonra sahalara geri dönmesinden çok daha önce başladığını dile getirdi."Bazen birlikte büyüyorsunuz, bazen ise yollarınız ayrılıyor" diyen Bundchen şöyle devam etti:2001'den bu yana dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Bundchen, Brady ile yaşadığı hayattan 'pişmanlık duymadığını' sözlerine ekledi.Brady, Ekim 2022'de ayrılık haberini duyururken bu kararı 'acı verici ve zor' olarak tanımlamıştı:

https://sputniknews.com.tr/20221031/tom-brady-ve-gisele-bundchen-cifti-13-yillik-evliliklerini-sonlandirdi-1062898068.html

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tom brady, gisele bundchen, boşanma, boşanma davası