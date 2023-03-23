https://sputniknews.com.tr/20230323/gisele-bundchen-tom-brady-ile-bosanmak-hayallerimin-olumu-oldu-1068665742.html
Gisele Bundchen: Tom Brady ile boşanmak hayallerimin ölümü oldu
Gisele Bundchen: Tom Brady ile boşanmak hayallerimin ölümü oldu
Brezilyalı süpermodel Gisele Bundchen, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) oyuncusu Tom Brady ile geçtiğimiz ekim ayında sonlanan 13 yıllık evliliğine ilişkin konuştu. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T14:05+0300
2023-03-23T14:05+0300
2023-03-23T14:07+0300
yaşam
tom brady
gisele bundchen
boşanma
boşanma davası
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Vanity Fair dergisine konuşan Gisele Bundchen, Tom Brady ile yollarını ayırmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:Evliliklerinin sona ermesinin sebebi konusundaki iddiaları yalanlayan Brezilyalı manken, daha önce emekli olacağını açıklamış olmasına rağmen Brady'nin Amerikan futboluna geri döndüğü için boşandıkları yönündeki iddiaları 'acı verici' ve şimdiye dek duyduğu 'en deli saçması şey' olarak tanımladı.Bundchen şöyle konuştu:23 sezonluk kariyerinde şimdiye dek 7 Super Bowl kazanan Brady, geçen ay 'kesin olarak emekli olacağını' söylemişti.45 yaşındaki Brady ve 42 yaşındaki Bundchen çifti, birlikteliklerine 2006 yılında başlamış ve 2009 yılında dünya evine girmişlerdi. Çiftin iki çocuğu bulunuyor. Brady'nın ayrıca oyuncu olan eski partneri Bridget Moynahan'dan bir oğlu var.'Aramızdaki kopuş, Brady'nin sahalara dönmesinden çok önce başladı'Zaman içerisinde birbirlerinden nasıl koptuklarına da değinen Bundchen, bu kopuşun Brady'nin emeklilik haberini açıkladıktan sonra sahalara geri dönmesinden çok daha önce başladığını dile getirdi."Bazen birlikte büyüyorsunuz, bazen ise yollarınız ayrılıyor" diyen Bundchen şöyle devam etti:2001'den bu yana dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Bundchen, Brady ile yaşadığı hayattan 'pişmanlık duymadığını' sözlerine ekledi.Brady, Ekim 2022'de ayrılık haberini duyururken bu kararı 'acı verici ve zor' olarak tanımlamıştı:
https://sputniknews.com.tr/20221031/tom-brady-ve-gisele-bundchen-cifti-13-yillik-evliliklerini-sonlandirdi-1062898068.html
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tom brady, gisele bundchen, boşanma, boşanma davası
tom brady, gisele bundchen, boşanma, boşanma davası
Gisele Bundchen: Tom Brady ile boşanmak hayallerimin ölümü oldu
14:05 23.03.2023 (güncellendi: 14:07 23.03.2023) Abone ol
Brezilyalı süpermodel Gisele Bundchen, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) oyuncusu Tom Brady ile geçtiğimiz ekim ayında sonlanan 13 yıllık evliliğine ilişkin konuştu.
Vanity Fair dergisine konuşan
Gisele Bundchen, Tom Brady ile yollarını ayırmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bu oldukça zor bir durum çünkü başta hayatınızın belli bir güzergahtan gideceğini düşünüyorsunuz ve bu yolda yapabileceğiniz her şeyi yapıyorsunuz. Bilirsiniz işte."
Evliliklerinin sona ermesinin sebebi konusundaki iddiaları yalanlayan Brezilyalı manken, daha önce emekli olacağını açıklamış olmasına rağmen Brady'nin Amerikan futboluna geri döndüğü için boşandıkları yönündeki iddiaları 'acı verici' ve şimdiye dek duyduğu 'en deli saçması şey' olarak tanımladı.
"Söylenilenler çok daha büyük bir yapbozun parçaları. Yaşananlar zannedildiği gibi siyah ve beyazdan oluşmuyor. Onu her zaman destekledim, bunu yapmaya sonsuza dek devam edebilirdim. Eğer dünyada en mutlu olmasını istediğiniz kişi kim diye sorsanız, benim için bu kişi odur. İnanın bana. Tüm rüyalarının gerçekleşmesini diliyorum."
23 sezonluk kariyerinde şimdiye dek 7 Super Bowl kazanan Brady, geçen ay 'kesin olarak emekli olacağını' söylemişti.
45 yaşındaki Brady ve 42 yaşındaki Bundchen çifti, birlikteliklerine 2006 yılında başlamış ve 2009 yılında dünya evine girmişlerdi. Çiftin iki çocuğu bulunuyor. Brady'nın ayrıca oyuncu olan eski partneri Bridget Moynahan'dan bir oğlu var.
'Aramızdaki kopuş, Brady'nin sahalara dönmesinden çok önce başladı'
Zaman içerisinde birbirlerinden nasıl koptuklarına da değinen Bundchen, bu kopuşun Brady'nin emeklilik haberini açıkladıktan sonra sahalara geri dönmesinden çok daha önce başladığını dile getirdi.
"Bazen birlikte büyüyorsunuz, bazen ise yollarınız ayrılıyor" diyen Bundchen şöyle devam etti:
"Ben 26, o 29 yaşındayken tanıştık. Bir aile istedik. Birlikte birşeyler istedik. Zaman geçtikçe anladık ki başka şeyler istiyormuşuz. Bir tercih yapmamız gerekti. Bu, o kişiyi sevmediğiniz anlamına gelmiyor."
2001'den bu yana dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Bundchen, Brady ile yaşadığı hayattan 'pişmanlık duymadığını' sözlerine ekledi.
Brady, Ekim 2022'de ayrılık haberini duyururken bu kararı 'acı verici ve zor' olarak tanımlamıştı:
"Hayatımızda henüz yazılmamış yeni bölümlerin peşinden koşarken birbirimiz için en iyi dileklere sahibiz."