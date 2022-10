Tom Brady ve Gisele Bündchen çifti, 13 yıllık evliliklerini sonlandırdı

https://sputniknews.com.tr/20221031/tom-brady-ve-gisele-bundchen-cifti-13-yillik-evliliklerini-sonlandirdi-1062898068.html

Amerikan Futbol Ligi (NFL) yıldızı Tom Brady ve ünlü süper model Gisele Bündchen, 13 yıllık evliliklerinin ardından resmen boşandı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

Boşandıklarını duyuran Amerikan futbolcusu Tom Brady ve ünlü süper model Gisele Bündchen çifti, geçtiğimiz cuma günü yaptıkları açıklamada, "Bu kararı dostça ve birlikte geçirdiğimiz zamana duyduğumuz minnetle aldık. Her şekilde dünyamızın merkezi olmaya devam edecek harika çocuklarla kutsandık. Her zaman hak ettikleri sevgiyi ve ilgiyi görmelerini sağlamak için ebeveynler olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.2009 yılında dünya evine giren çift, 12 yaşındaki Benjamin ve 9 yaşındaki Vivian olmak üzere iki çocuğa sahip. Brady'nin ayrıca eski kız arkadaşı Bridget Moynahan'dan 15 yaşındaki Jack isimli bir oğlu daha bulunuyor.Çiftin birlikte sahip olduğu mal varlığının yüz milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.42 yaşındaki topmodel Bündchen, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Brady, geçtiğimiz Şubat ayında emekliliğe ayrıldığını açıklamış ancak birkaç hafta sonra önümüzdeki sezon sahalarda olacağını duyurmuştu. Eylül ayında Elle Dergisi'ne röportaj veren Bundchen ise, eşinin kariyerindeki 23. sezon için endişelerini dile getirerek, "Elbette endişelerim var. Bu şiddet içeren bir spor ve çocuklarımız var. Hayatımızda daha çok yer edinmesini isterim. Ancak en nihayetinde herkes kendi kararlarını alıyor" demişti.Uzun süreli evliliklerini sonlandıran ünlü çiftlerMagazin dünyasında on yıllarca süren evliliklerini sonlandırma kararı alan pek çok ünlü çift bulunuyor. Bunlardan biri, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl sonlandıran Bill ve Melinda Gates çifti. Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile Melinda'nın yollarının ayrılması, ikilinin sahip olduğu 130 milyar dolarlık servetin de bölünmesine neden oldu.1990 yılında sette tanışan Sean Penn ve Robin Wright çifti de uzun süreli evliliklerini sonlandıranlar arasında. 1996 yılında dünya evine giren çift, 2010 yılında boşanma kararı almıştı.Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver çifti ise 25 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl sonlandırdı. Boşanmanın ardından çıkan haberlerde, Schwarzenegger'ın ailenin 20 yıldan fazla hizmetçiliğini yapan bir kadından çocuğu olduğu belirtildi. Schwarzenegger ve Shriver çiftinin ise 4 çocuğu bulunuyor.

