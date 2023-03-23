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https://sputniknews.com.tr/20230323/finlandiyanin-natoya-uyeligine-iliskin-teklif-tbmm-disisleri-komisyonunda-kabul-edildi-1068679537.html
Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T20:04+0300
2023-03-23T20:06+0300
türkiye
finlandiya
nato
tbmm
türkiye
tbmm dışişleri komisyonu
akif çağatay kılıç
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Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı.Toplantıya Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri de katıldı.Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, komisyonda, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi konusunda, milletvekillerine bilgi verdi.Akçapar, Finlandiya ile ikili ilişkilerin olumlu bir çerçevede seyrettiğini belirterek, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma sergilemek için 16-17 Mart'ta Kahramanmaraş ve Ankara'yı ziyaret ettiğini hatırlattı.Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına Dair Protokol'ün, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini derinden sarsan Ukrayna Savaşı'nın bir sonucu olduğunu dile getiren Akçapar, şöyle konuştu: Daimi Ortak MekanizmaTaahhütlerin hayata geçirilmesini takip için üçlü mutabakat kapsamında 3 ülke arasında Daimi Ortak Mekanizma kurulduğunu ifade eden Akçapar, bugüne kadar üç kez toplanan mekanizmanın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinden sonra da faaliyetlerini sürdürmesi hususunda tüm tarafların mutabık kaldığını bildirdi.Akçapar, "Finlandiya, bu sürecin başından itibaren ülkemizin hassasiyet ve beklentilerini karşılamada daha hazırlıklı ve kararlıydı" dedi.'Uygulamaya yansıdığını gördük'Bu süreçte Finlandiya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaretler gerçekleştirildiğini, kurumlar arasında istişare ve temasların arttığını anımsatan Akçapar, Finlandiya'nın, ilgili mevzuatında değişiklik yaparak terör örgütüne katılımı teşvik, teröre yardım ve tahrik unsurlarını suç olarak düzenlediğine işaret etti.Bu düzenlemenin uygulamaya yansıdığını ifade eden Akçapar, şunları kaydetti:Görüşmelerin ardından Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Finlandiya'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.Dışişleri Komisyonu, kanun teklifine ilişkin hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunacak. Teklifin, Meclis seçim dolayısıyla çalışmalarına ara vermeden yasalaşması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/finlandiyanin-nato-uyeligi-konusu-tbmmde-gorusulmeye-baslandi-1068669628.html
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finlandiya, nato, tbmm, türkiye, tbmm dışişleri komisyonu, akif çağatay kılıç
finlandiya, nato, tbmm, türkiye, tbmm dışişleri komisyonu, akif çağatay kılıç

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

20:04 23.03.2023 (güncellendi: 20:06 23.03.2023)
© Sputnik / Osman Nuri CeritFinlandiya'nın NATO üyeliği konusu TBMM'de görüşülmeye başladı
Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu TBMM'de görüşülmeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.
Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı.
Toplantıya Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri de katıldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, komisyonda, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi konusunda, milletvekillerine bilgi verdi.
Akçapar, Finlandiya ile ikili ilişkilerin olumlu bir çerçevede seyrettiğini belirterek, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma sergilemek için 16-17 Mart'ta Kahramanmaraş ve Ankara'yı ziyaret ettiğini hatırlattı.
Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına Dair Protokol'ün, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini derinden sarsan Ukrayna Savaşı'nın bir sonucu olduğunu dile getiren Akçapar, şöyle konuştu:
"Rusya ile 1340 kilometre hududa sahip Finlandiya, savaşın başlamasının ardından uzun bir geçmişi bulunan savunma ve güvenlik alanındaki tarafsızlık politikasını terk ederek NATO'ya katılma kararını aldı. Finlandiya, NATO'ya katılım başvurusunu 18 Mayıs 2022'de sundu. NATO'ya katılmayı arzu eden İsveç ve Finlandiya'nın müttefik olacakları, ülkemizin meşru güvenlik kaygılarını gözetmeleri, ittifak dayanışması ruhuyla hareket etmeye başlamaları gerektiğini, sürecin başından beri en üst düzey de dahil olmak üzere vurguladık. Bu amaçla, 28-30 Haziran 2022'de gerçekleştirilen Madrid Zirvesi öncesinde, bu 2 ülkeyle yaptığımız üçlü görüşmelerle terörle mücadeledeki kararlılıklarının vurgulanması, bu alandaki adımların ve iş birliğinin sıkılaştırılması ve savunma sanayi ihracatında ülkemize yönelik kısıtlamaları kaldırmaları amacına matuf üçlü mutabakatı imzaladık. Sürecin ilerletilmesi bakımından bir yol haritası teşkil eden bu belgeyle İsveç ve Finlandiya somut taahhüttüler üstlendiler. Taahhütler iki ana başlıktaydı. Biri, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek. İkincisi, savunma sanayi ürünlerinde ülkemize uygulanan kısıtlamaların kaldırılması."

Daimi Ortak Mekanizma

Taahhütlerin hayata geçirilmesini takip için üçlü mutabakat kapsamında 3 ülke arasında Daimi Ortak Mekanizma kurulduğunu ifade eden Akçapar, bugüne kadar üç kez toplanan mekanizmanın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinden sonra da faaliyetlerini sürdürmesi hususunda tüm tarafların mutabık kaldığını bildirdi.
Akçapar, "Finlandiya, bu sürecin başından itibaren ülkemizin hassasiyet ve beklentilerini karşılamada daha hazırlıklı ve kararlıydı" dedi.

'Uygulamaya yansıdığını gördük'

Bu süreçte Finlandiya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaretler gerçekleştirildiğini, kurumlar arasında istişare ve temasların arttığını anımsatan Akçapar, Finlandiya'nın, ilgili mevzuatında değişiklik yaparak terör örgütüne katılımı teşvik, teröre yardım ve tahrik unsurlarını suç olarak düzenlediğine işaret etti.
Bu düzenlemenin uygulamaya yansıdığını ifade eden Akçapar, şunları kaydetti:
"Terör örgütü sembolü taşınan ve propagandası yapılan gösterilere Finlandiya polisi müdahale etti, provokatör eylemlere karşı tedbirler aldılar. Dışişleri bakanlıkları arasında terörle mücadele istişareleri düzenledik. Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri Finlandiya mevzuatına göre suç teşkil ediyor ve bu tür gösterilere Finlandiya'da izin verilmedi. Finlandiya, terörle mücadelede iradesini ve kararlılığını hem düzenleme hem de uygulamada ortaya koydu, istek ve taleplerimize duyarlı olduğunu gösterdi. Savunma sanayisi alanındaki kısıtlamaları kaldırdı, savunma sanayi şirketlerimiz bugün Finlandiyalı şirketlerle yakın işbirliği içindeler.
Sonuç olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nün geçen hafta ülkemize yaptığı ziyarette Finlandiya'nın katılım protokolünün yüce Meclisimizce onaylanmasına ilişkin süreci başlatmaya karar verildiğini duyurdu. Finlandiya'nın üyeliğinin NATO ittifakını güçlendireceğini, tehditlere karşı ittifakta külfet paylaşımına katkıda bulunacağına, NATO'nun caydırıcılığına, bölge güvenliğine ve terörle mücadeledeki kararlılığımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Finlandiya'yla müttefiklik ilişkimizin aynı zamanda ikili ilişkilerimizin geliştirilmesinde de katkıda bulunacağını değerlendiriyoruz."
Görüşmelerin ardından Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Finlandiya'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Dışişleri Komisyonu, kanun teklifine ilişkin hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunacak. Teklifin, Meclis seçim dolayısıyla çalışmalarına ara vermeden yasalaşması bekleniyor.
Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu TBMM'de görüşülmeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
POLİTİKA
Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu TBMM'de görüşülmeye başlandı
15:22
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