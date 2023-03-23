https://sputniknews.com.tr/20230323/finlandiyanin-natoya-uyeligine-iliskin-teklif-tbmm-disisleri-komisyonunda-kabul-edildi-1068679537.html

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T20:04+0300

2023-03-23T20:04+0300

2023-03-23T20:06+0300

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akif çağatay kılıç

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Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı.Toplantıya Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri de katıldı.Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, komisyonda, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi konusunda, milletvekillerine bilgi verdi.Akçapar, Finlandiya ile ikili ilişkilerin olumlu bir çerçevede seyrettiğini belirterek, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma sergilemek için 16-17 Mart'ta Kahramanmaraş ve Ankara'yı ziyaret ettiğini hatırlattı.Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına Dair Protokol'ün, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini derinden sarsan Ukrayna Savaşı'nın bir sonucu olduğunu dile getiren Akçapar, şöyle konuştu: Daimi Ortak MekanizmaTaahhütlerin hayata geçirilmesini takip için üçlü mutabakat kapsamında 3 ülke arasında Daimi Ortak Mekanizma kurulduğunu ifade eden Akçapar, bugüne kadar üç kez toplanan mekanizmanın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinden sonra da faaliyetlerini sürdürmesi hususunda tüm tarafların mutabık kaldığını bildirdi.Akçapar, "Finlandiya, bu sürecin başından itibaren ülkemizin hassasiyet ve beklentilerini karşılamada daha hazırlıklı ve kararlıydı" dedi.'Uygulamaya yansıdığını gördük'Bu süreçte Finlandiya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaretler gerçekleştirildiğini, kurumlar arasında istişare ve temasların arttığını anımsatan Akçapar, Finlandiya'nın, ilgili mevzuatında değişiklik yaparak terör örgütüne katılımı teşvik, teröre yardım ve tahrik unsurlarını suç olarak düzenlediğine işaret etti.Bu düzenlemenin uygulamaya yansıdığını ifade eden Akçapar, şunları kaydetti:Görüşmelerin ardından Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Finlandiya'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.Dışişleri Komisyonu, kanun teklifine ilişkin hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunacak. Teklifin, Meclis seçim dolayısıyla çalışmalarına ara vermeden yasalaşması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230323/finlandiyanin-nato-uyeligi-konusu-tbmmde-gorusulmeye-baslandi-1068669628.html

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