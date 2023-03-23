https://sputniknews.com.tr/20230323/finlandiyanin-nato-uyeligi-konusu-tbmmde-gorusulmeye-baslandi-1068669628.html
Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu TBMM'de görüşülmeye başlandı
Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu TBMM'de görüşülmeye başlandı
Finlandiya'nın NATO üyesi olabilmesi için üye ülkelerin parlamentolarından onay alınması gerekiyor. TBMM'de onay süreci komisyon aşamasında başladı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T15:22+0300
2023-03-23T15:22+0300
2023-03-23T15:28+0300
politika
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finlandiya
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nato
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Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun teklifinin görüşmelerine Dışişleri Komisyonu'da başladı.Teklifin komisyonda kabul edilmesi durumunda önümüzdeki hafta TBMM genel kuruluna gelmesi bekleniyor. Teklifin genel kurulda yasalaşması için oy çokluğu ile kabul edilmesi gerekiyor.Bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için, üye ülkelerin hepsinin parlemantolarından onay almaları gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/finlandiya-cumhurbaskani-ulkenin-natoya-katilimina-iliskin-yasayi-imzaladi-1068669436.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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tbmm, finlandiya, türkiye, nato
tbmm, finlandiya, türkiye, nato
Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu TBMM'de görüşülmeye başlandı
15:22 23.03.2023 (güncellendi: 15:28 23.03.2023) Abone ol
Finlandiya'nın NATO üyesi olabilmesi için üye ülkelerin parlamentolarından onay alınması gerekiyor. TBMM'de onay süreci komisyon aşamasında başladı.
Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun teklifinin görüşmelerine Dışişleri Komisyonu'da başladı.
Teklifin komisyonda kabul edilmesi durumunda önümüzdeki hafta TBMM genel kuruluna gelmesi bekleniyor.
Teklifin genel kurulda yasalaşması için oy çokluğu ile kabul edilmesi gerekiyor.
Bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için, üye ülkelerin hepsinin parlemantolarından onay almaları gerekiyor.