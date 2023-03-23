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Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu TBMM'de görüşülmeye başlandı
Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu TBMM'de görüşülmeye başlandı
Finlandiya'nın NATO üyesi olabilmesi için üye ülkelerin parlamentolarından onay alınması gerekiyor. TBMM'de onay süreci komisyon aşamasında başladı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T15:22+0300
2023-03-23T15:28+0300
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Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun teklifinin görüşmelerine Dışişleri Komisyonu'da başladı.Teklifin komisyonda kabul edilmesi durumunda önümüzdeki hafta TBMM genel kuruluna gelmesi bekleniyor. Teklifin genel kurulda yasalaşması için oy çokluğu ile kabul edilmesi gerekiyor.Bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için, üye ülkelerin hepsinin parlemantolarından onay almaları gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/finlandiya-cumhurbaskani-ulkenin-natoya-katilimina-iliskin-yasayi-imzaladi-1068669436.html
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tbmm, finlandiya, türkiye, nato
tbmm, finlandiya, türkiye, nato

Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu TBMM'de görüşülmeye başlandı

15:22 23.03.2023 (güncellendi: 15:28 23.03.2023)
© Sputnik / Osman Nuri CeritFinlandiya'nın NATO üyeliği konusu TBMM'de görüşülmeye başladı
Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu TBMM'de görüşülmeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Finlandiya'nın NATO üyesi olabilmesi için üye ülkelerin parlamentolarından onay alınması gerekiyor. TBMM'de onay süreci komisyon aşamasında başladı.
Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun teklifinin görüşmelerine Dışişleri Komisyonu'da başladı.
Teklifin komisyonda kabul edilmesi durumunda önümüzdeki hafta TBMM genel kuruluna gelmesi bekleniyor.
Teklifin genel kurulda yasalaşması için oy çokluğu ile kabul edilmesi gerekiyor.
Bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için, üye ülkelerin hepsinin parlemantolarından onay almaları gerekiyor.
Sauli Niinistö - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
DÜNYA
Finlandiya Cumhurbaşkanı, ülkenin NATO'ya katılımına ilişkin yasayı imzaladı
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