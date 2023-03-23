https://sputniknews.com.tr/20230323/finlandiyanin-nato-uyeligi-konusu-tbmmde-gorusulmeye-baslandi-1068669628.html

Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu TBMM'de görüşülmeye başlandı

Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu TBMM'de görüşülmeye başlandı

Finlandiya'nın NATO üyesi olabilmesi için üye ülkelerin parlamentolarından onay alınması gerekiyor. TBMM'de onay süreci komisyon aşamasında başladı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T15:22+0300

2023-03-23T15:22+0300

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Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun teklifinin görüşmelerine Dışişleri Komisyonu'da başladı.Teklifin komisyonda kabul edilmesi durumunda önümüzdeki hafta TBMM genel kuruluna gelmesi bekleniyor. Teklifin genel kurulda yasalaşması için oy çokluğu ile kabul edilmesi gerekiyor.Bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için, üye ülkelerin hepsinin parlemantolarından onay almaları gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230323/finlandiya-cumhurbaskani-ulkenin-natoya-katilimina-iliskin-yasayi-imzaladi-1068669436.html

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2023

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tbmm, finlandiya, türkiye, nato