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Finlandiya Cumhurbaşkanı, ülkenin NATO'ya katılımına ilişkin yasayı imzaladı
Finlandiya Cumhurbaşkanı, ülkenin NATO'ya katılımına ilişkin yasayı imzaladı
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya katılımını öngören yasa taslağını imzaladı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T15:17+0300
2023-03-23T15:23+0300
dünya
finlandiya
türkiye
nato
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, bugün düzenlenen bakanlar kurulu toplantısının ardından ülkenin NATO'ya katılımına ilişkin yasa taslağını imzaladı.Parlamento, ilgili tasarıyı çarşamba günü onaylamıştı.Niinistö'nün imzasıyla ülkenin ittifaka yaptığı başvurunun ulusal düzeyde onaylanması tamamlanmış oldu.Geçen günlerde Türkiye ve Macaristan, Finlandiya'nın teklifini onaylamaya hazır olduklarının sinyalini vermişti.Bu ayın başlarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclisin Helsinki'nin NATO üyeliği teklifinin onaylanmasına ilişkin süreci başlattığını açıklamıştı.Erdoğan'ın imzasını taşıyan protokol, TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230321/nato-isvec-ve-finlandiyanin-askeri-entegrasyon-sureci-devam-ediyor-1068580146.html
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finlandiya, türkiye, nato, sauli niinistö
finlandiya, türkiye, nato, sauli niinistö

Finlandiya Cumhurbaşkanı, ülkenin NATO'ya katılımına ilişkin yasayı imzaladı

15:17 23.03.2023 (güncellendi: 15:23 23.03.2023)
© AFP 2023 / MARKKU ULANDERSauli Niinistö
Sauli Niinistö - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / MARKKU ULANDER
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya katılımını öngören yasa taslağını imzaladı.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, bugün düzenlenen bakanlar kurulu toplantısının ardından ülkenin NATO'ya katılımına ilişkin yasa taslağını imzaladı.
Parlamento, ilgili tasarıyı çarşamba günü onaylamıştı.
Niinistö'nün imzasıyla ülkenin ittifaka yaptığı başvurunun ulusal düzeyde onaylanması tamamlanmış oldu.
Geçen günlerde Türkiye ve Macaristan, Finlandiya'nın teklifini onaylamaya hazır olduklarının sinyalini vermişti.
Bu ayın başlarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclisin Helsinki'nin NATO üyeliği teklifinin onaylanmasına ilişkin süreci başlattığını açıklamıştı.
Erdoğan'ın imzasını taşıyan protokol, TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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