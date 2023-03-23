https://sputniknews.com.tr/20230323/dso-koleranin-kuresel-capta-yayilma-riski-cok-yuksek-1068673441.html
DSÖ: Koleranın küresel çapta yayılma riski çok yüksek
DSÖ: Koleranın küresel çapta yayılma riski çok yüksek
DSÖ, kolera salgınının küresel çapta yayılma riskinin çok yüksek olduğu konusunda uyardı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T16:41+0300
2023-03-23T16:41+0300
2023-03-23T16:41+0300
dünya
kolera
dünya sağlık örgütü (dsö)
salgın
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yayınladığı raporda, vaka sayısındaki artış ve bulunduğu coğrafyanın genişlemesi nedeniyle koleranın küresel düzeyde yayılma riskinin çok yüksek olduğu konusunda uyardı.Raporda, “DSÖ, vaka sayısının artması ve salgının coğrafi genişlemesi ile aşı ve diğer kaynakların eksikliği de dahil olmak üzere mevcut duruma dayanarak, küresel düzeyde yayılma riskini çok yüksek olarak değerlendiriyor" ifadelerine yer verildi.Son salgın haberlerinin yayınlandığı 11 Şubat'tan bu yana, 4 ülkenin daha salgın bildirdiği belirtilen raporda, "Şu anda vaka bildiren toplam ülke sayısı 24" denildi.Raporda ayrıca, kolera salgınından etkilenen ülkelerin büyük çoğunluğunun Afrika ve Ortadoğu'da olduğu bilgisine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230311/bm-kolera-salgini-afrikada-11-ulkede-endise-verici-boyutta-1068136283.html
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kolera, dünya sağlık örgütü (dsö), salgın
kolera, dünya sağlık örgütü (dsö), salgın
DSÖ: Koleranın küresel çapta yayılma riski çok yüksek
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DSÖ, kolera salgınının küresel çapta yayılma riskinin çok yüksek olduğu konusunda uyardı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yayınladığı raporda, vaka sayısındaki artış ve bulunduğu coğrafyanın genişlemesi nedeniyle koleranın küresel düzeyde yayılma riskinin çok yüksek olduğu konusunda uyardı.
Raporda, “DSÖ, vaka sayısının artması ve salgının coğrafi genişlemesi ile aşı ve diğer kaynakların eksikliği de dahil olmak üzere mevcut duruma dayanarak, küresel düzeyde yayılma riskini çok yüksek olarak değerlendiriyor" ifadelerine yer verildi.
Son salgın haberlerinin yayınlandığı 11 Şubat'tan bu yana, 4 ülkenin daha salgın bildirdiği belirtilen raporda, "Şu anda vaka bildiren toplam ülke sayısı 24" denildi.
Raporda ayrıca, kolera salgınından etkilenen ülkelerin büyük çoğunluğunun Afrika ve Ortadoğu'da olduğu bilgisine yer verildi.