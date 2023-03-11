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https://sputniknews.com.tr/20230311/bm-kolera-salgini-afrikada-11-ulkede-endise-verici-boyutta-1068136283.html
BM: Kolera salgını, Afrika'da 11 ülkede 'endişe verici' boyutta
BM: Kolera salgını, Afrika'da 11 ülkede 'endişe verici' boyutta
Birleşmiş Milletler (BM), kolera salgınının Afrika'nın 11 ülkesinde 'endişe verici' boyuta ulaştığını duyurdu. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T22:36+0300
2023-03-11T22:36+0300
dünya
kolera
afrika
salgın
birleşmiş milletler (bm)
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BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bölge Direktör Yardımcısı Lieke van de Wiel, yaptığı açıklamada, özellikle Afrika'nın güneyindeki kolera salgınına dikkati çekti.Wiel, salgının 11 Afrika ülkesinde 'endişe verici' boyutta olduğunu duyurdu.Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında Malavi ve Mozambik'in de bulunduğunu belirten Wiel, salgının bu kadar ölümcül olacağını ve yayılacağını tahmin etmediklerini bildirdi.Afrika ülkelerinden Burundi, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Nijerya, Kenya ve Somali, kolera salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında sıralanıyor.'Vibrio' bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.Temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.
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kolera, afrika, salgın, birleşmiş milletler (bm)
kolera, afrika, salgın, birleşmiş milletler (bm)

BM: Kolera salgını, Afrika'da 11 ülkede 'endişe verici' boyutta

22:36 11.03.2023
© UNICEF / Abdou AliNijer'de kolera salgını
Nijer'de kolera salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© UNICEF / Abdou Ali
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Birleşmiş Milletler (BM), kolera salgınının Afrika'nın 11 ülkesinde 'endişe verici' boyuta ulaştığını duyurdu.
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bölge Direktör Yardımcısı Lieke van de Wiel, yaptığı açıklamada, özellikle Afrika'nın güneyindeki kolera salgınına dikkati çekti.
Wiel, salgının 11 Afrika ülkesinde 'endişe verici' boyutta olduğunu duyurdu.
Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında Malavi ve Mozambik'in de bulunduğunu belirten Wiel, salgının bu kadar ölümcül olacağını ve yayılacağını tahmin etmediklerini bildirdi.
Afrika ülkelerinden Burundi, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Nijerya, Kenya ve Somali, kolera salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında sıralanıyor.
'Vibrio' bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.
Temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.
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