https://sputniknews.com.tr/20230323/cin-abd-savas-gemisi-izinsiz-karasularimiza-girdi-1068663938.html
Çin: ABD savaş gemisi izinsiz karasularımıza girdi
Çin: ABD savaş gemisi izinsiz karasularımıza girdi
Çin ordusu, izinsiz olarak Güney Çin Denizi'ndeki karasularına giren ABD Donanması'na ait bir savaş gemisinin uzaklaştırıldığını duyurdu. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T13:22+0300
2023-03-23T13:22+0300
2023-03-23T13:22+0300
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Çin ordusu, ABD Donanması'na ait güdümlü füze taşıyan savaş gemisi USS Milius’un Güney Çin Denizi’ndeki Paracel Adaları çevresindeki sulara izinsiz girdiğini açıkladı.Savaş gemisinin takip edilerek bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, ABD gemisinin Çin'in karasularına girerek işlek bölgedeki barış ve istikrarı baltaladığı ifade edildi.Çin'in Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, "Harekat alanı kuvvetleri daima yüksek alarmda kalmaya devam edecek. Güney Çin Denizi'ndeki ulusal egemenlik ve güvenlik ile barış ve istikrarı kararlı bir şekilde korumak için gerekli tüm tedbirleri alacak" dedi.ABD yalanladıABD Donanması 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada ise söz konusu savaş gemisinin Güney Çin Denizi’nde rutin operasyonlar gerçekleştirdiği ve bölgeden uzaklaştırılmadığı belirtildi.Açıklamada, "ABD, uluslararası hukuka uygun olan her yerde uçmaya, denize açılmaya ve faaliyet göstermeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/iktidarini-tazeleyen-cin-lideri-si-silahli-kuvvetleri-demir-cin-seddi-haline-getirmeliyiz-1068170216.html
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abd, çin, güney çin denizi, gemi, abd donanması, uss milius
abd, çin, güney çin denizi, gemi, abd donanması, uss milius
Çin: ABD savaş gemisi izinsiz karasularımıza girdi
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Çin ordusu, izinsiz olarak Güney Çin Denizi'ndeki karasularına giren ABD Donanması'na ait bir savaş gemisinin uzaklaştırıldığını duyurdu.
Çin ordusu, ABD Donanması'na ait güdümlü füze taşıyan savaş gemisi USS Milius’un Güney Çin Denizi’ndeki Paracel Adaları çevresindeki sulara izinsiz girdiğini açıkladı.
Savaş gemisinin takip edilerek bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, ABD gemisinin Çin'in karasularına girerek işlek bölgedeki barış ve istikrarı baltaladığı ifade edildi.
Çin'in Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, "Harekat alanı kuvvetleri daima yüksek alarmda kalmaya devam edecek. Güney Çin Denizi'ndeki ulusal egemenlik ve güvenlik ile barış ve istikrarı kararlı bir şekilde korumak için gerekli tüm tedbirleri alacak" dedi.
ABD yalanladı
ABD Donanması 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada ise söz konusu savaş gemisinin Güney Çin Denizi’nde rutin operasyonlar gerçekleştirdiği ve bölgeden uzaklaştırılmadığı belirtildi.
Açıklamada, "ABD, uluslararası hukuka uygun olan her yerde uçmaya, denize açılmaya ve faaliyet göstermeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.