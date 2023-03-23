https://sputniknews.com.tr/20230323/cin-abd-savas-gemisi-izinsiz-karasularimiza-girdi-1068663938.html

Çin: ABD savaş gemisi izinsiz karasularımıza girdi

Çin: ABD savaş gemisi izinsiz karasularımıza girdi

Çin ordusu, izinsiz olarak Güney Çin Denizi'ndeki karasularına giren ABD Donanması'na ait bir savaş gemisinin uzaklaştırıldığını duyurdu. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T13:22+0300

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Çin ordusu, ABD Donanması'na ait güdümlü füze taşıyan savaş gemisi USS Milius’un Güney Çin Denizi’ndeki Paracel Adaları çevresindeki sulara izinsiz girdiğini açıkladı.Savaş gemisinin takip edilerek bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, ABD gemisinin Çin'in karasularına girerek işlek bölgedeki barış ve istikrarı baltaladığı ifade edildi.Çin'in Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, "Harekat alanı kuvvetleri daima yüksek alarmda kalmaya devam edecek. Güney Çin Denizi'ndeki ulusal egemenlik ve güvenlik ile barış ve istikrarı kararlı bir şekilde korumak için gerekli tüm tedbirleri alacak" dedi.ABD yalanladıABD Donanması 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada ise söz konusu savaş gemisinin Güney Çin Denizi’nde rutin operasyonlar gerçekleştirdiği ve bölgeden uzaklaştırılmadığı belirtildi.Açıklamada, "ABD, uluslararası hukuka uygun olan her yerde uçmaya, denize açılmaya ve faaliyet göstermeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230313/iktidarini-tazeleyen-cin-lideri-si-silahli-kuvvetleri-demir-cin-seddi-haline-getirmeliyiz-1068170216.html

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