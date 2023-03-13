https://sputniknews.com.tr/20230313/iktidarini-tazeleyen-cin-lideri-si-silahli-kuvvetleri-demir-cin-seddi-haline-getirmeliyiz-1068170216.html

İktidarını tazeleyen Çin lideri Şi: Silahlı kuvvetleri 'Demir Çin Seddi' haline getirmeliyiz

İktidarını tazeleyen Çin lideri Şi: Silahlı kuvvetleri 'Demir Çin Seddi' haline getirmeliyiz

Çin'de üçüncü kez devlet başkanlığına seçilen Şi Cinping, ülkesinin kalkınma ivmesini sürdürmek için küresel güvenlikte daha etkin rol oynayacağını söyledi. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T09:59+0300

2023-03-13T09:59+0300

2023-03-13T10:03+0300

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Şi, iktidardaki üçüncü dönemini başlatan Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Genel Kurulu'nun kapanış oturumunda, Çin'in 'ulusal uyanışını' gerçekleştirebilmek için kalkınma ve güvenlik arasında denge sağlaması gerektiğini vurguladı. Çin'in gelecek dönemde çok taraflılığı savunacağını, küresel güvenlik girişimlerini destekleyeceğini ve küresel yönetim sisteminin reformuna ve inşasına aktif şekilde katılacağını belirten Şi, "Bu, dünya barışına ve kalkınmasına pozitif enerji vererek Çin'in kalkınmasına elverişli uluslararası ortamı sağlayacaktır" dedi. Şi, ulusal güvenliğe bütüncül bakışın gerekli olduğunun altını çizerek, "Güvenlik kalkınmanın temeli, istikrar refahın ön şartıdır" ifadesini kullandı. Çin'in ulusal güvenlik sistemini ve ulusal güvenliğini koruma kapasitesini geliştirmesi gerektiği dile getiren Şi, "Kamu güvenliğini ve sosyal yönetim sistemini güçlendirmeli, yeni kalkınma modelini yeni bir güvenlik mimarisiyle güvenceye almalıyız" diye konuştu. Şi, ulusal savunmanın ve her cephede geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, "Çin silahlı kuvvetlerini ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını etkin şekilde korumaya muktedir bir 'Demir Çin Seddi' haline getirmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu. Şi, 14. Ulusal Halk Kongresinin 10 Mart'ta yaptığı oylamada, oybirliği ile yeniden devlet başkanlığına seçilmişti. Daha önce 2013 ve 2018'de iki kez devlet başkanı seçilen, 10 yıldır görevde olan Şi, 5 yıllığına yeniden seçilerek, Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde devlet başkanlığını iki dönemden fazla sürdüren ilk lider oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230310/cinde-ucuncu-si-donemi-yeniden-devlet-baskani-secildi-1068065511.html

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