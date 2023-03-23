https://sputniknews.com.tr/20230323/ak-partide-istanbulda-milletvekilligine-yogun-ilgi-2-bine-yakin-aday-basvurdu-1068653340.html

AK Parti'de İstanbul'da milletvekilliğine yoğun ilgi: 2 bine yakın aday başvurdu

AK Parti'de İstanbul'da milletvekilliğine yoğun ilgi: 2 bine yakın aday başvurdu

AK Parti, İstanbul'da milletvekilliği aday adaylık süreci yoğun ilgi gördü. 13 Mart'ta başlayıp 22 Mart'ta tamamlanan başvuru sürecinde 2 bine yakın aday... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

ak parti

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istanbul

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AK Parti İstanbul'da milletvekilliği aday adaylığı başvuruları 13 Mart Pazartesi günü başladı 22 Mart Çarşamba günü itibariyle tamamlandı. İlk günden itibaren başvuru işlemlerinde yoğunluk dikkat çekti. 10 günlük süre zarfı içerisinde hemen her yaş grubundan başvuruda bulunuldu.Aday adaylığı başvurusunda bulunanların 1.379’u, birinci tercihini İstanbul’dan yaparken ikinci tercihi İstanbul olanların sayısı ise 342’de kaldı. Böylelikle sadece İstanbul’da toplam başvuru sayısı 1.721’i buldu.Toplumun her kesiminden yapılan başvurular arasında kadınlar ve gençlerin yüksek oranı dikkat çekti.

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ak parti, milletvekili, kadın milletvekili, milletvekilleri, milletvekili adayı, seçim, istanbul