https://sputniknews.com.tr/20230323/agri-belediye-baskani-sayan-ak-partiden-milletvekili-aday-adayligi-basvurusu-yapti-1068641446.html
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı
Milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa eden Savcı Sayan, adaylık başvurusunu yaparak Ağrı için mücadele edeceklerini duyurdu. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T01:28+0300
2023-03-23T01:28+0300
2023-03-23T01:30+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
savcı sayan
seçim
recep tayyip erdoğan
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Görevinden istifa eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.Sayan, AK Parti İl Başkanlığında gazetecilere, Ağrı için bugüne kadar ekip olarak güzel hizmetlerde bulunduklarını söyledi.Belediye başkanlığı görevinden istifasını daha önce verdiğini belirten Sayan, şöyle konuştu:'Babamın oylarıyla seçilecek olsaydım, gidip bağımsız aday olurdum'Sayan, Ağrı'yı daha iyi yerlere getirmek için var gücüyle çalışacağını ifade ederek, "Birlikte Ağrı'yı en güzel yere getirmek için çalışacağız. Kardeşlik duyguları içinde bunu yapacağız. Bunun başka yolu yok. Ağrı'nın üstünden kimse hesap yapmasın. Ağrı’nın üstünden hesap yapma hakkı Ağrılılara aittir. Ağrılılar bana oy vermeseydi seçilebilir miydim? Babamın oylarıyla seçilecek olsaydım, gidip bağımsız aday olurdum" diye konuştu.Konuşmasının ardından Sayan, milletvekili aday adaylığı başvuru dilekçesini AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör'e teslim etti.
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ak parti, savcı sayan, seçim, recep tayyip erdoğan
ak parti, savcı sayan, seçim, recep tayyip erdoğan
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı
01:28 23.03.2023 (güncellendi: 01:30 23.03.2023) Abone ol
Milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa eden Savcı Sayan, adaylık başvurusunu yaparak Ağrı için mücadele edeceklerini duyurdu.
Görevinden istifa eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.
Sayan, AK Parti İl Başkanlığında gazetecilere, Ağrı için bugüne kadar ekip olarak güzel hizmetlerde bulunduklarını söyledi.
Belediye başkanlığı görevinden istifasını daha önce verdiğini belirten Sayan, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığım görüşmeler sonrası aday adayı olmak için belediye başkanlığından istifa ettim. Biliyorsunuz memurlar bir ay önceden yani çalışmadan maaş alıyor. Ben ayın 16'sında istifa ettiğimden bana 42 veya 45 bin lira gibi bir maaş yatırdılar. Onu hak etmediğimi düşünerek iade ettim. Yeni gelecek belediye başkanı beni sevsin veya sevmesin, ben onun önünü açmak için elimden gelen ne varsa yapacağım. Bana muhalif olsun veya olmasın."
'Babamın oylarıyla seçilecek olsaydım, gidip bağımsız aday olurdum'
Sayan, Ağrı'yı daha iyi yerlere getirmek için var gücüyle çalışacağını ifade ederek, "Birlikte Ağrı'yı en güzel yere getirmek için çalışacağız. Kardeşlik duyguları içinde bunu yapacağız. Bunun başka yolu yok. Ağrı'nın üstünden kimse hesap yapmasın. Ağrı’nın üstünden hesap yapma hakkı Ağrılılara aittir. Ağrılılar bana oy vermeseydi seçilebilir miydim? Babamın oylarıyla seçilecek olsaydım, gidip bağımsız aday olurdum" diye konuştu.
Konuşmasının ardından Sayan, milletvekili aday adaylığı başvuru dilekçesini AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör'e teslim etti.