https://sputniknews.com.tr/20230323/agri-belediye-baskani-sayan-ak-partiden-milletvekili-aday-adayligi-basvurusu-yapti-1068641446.html

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı

Milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa eden Savcı Sayan, adaylık başvurusunu yaparak Ağrı için mücadele edeceklerini duyurdu. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

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Görevinden istifa eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.Sayan, AK Parti İl Başkanlığında gazetecilere, Ağrı için bugüne kadar ekip olarak güzel hizmetlerde bulunduklarını söyledi.Belediye başkanlığı görevinden istifasını daha önce verdiğini belirten Sayan, şöyle konuştu:'Babamın oylarıyla seçilecek olsaydım, gidip bağımsız aday olurdum'Sayan, Ağrı'yı daha iyi yerlere getirmek için var gücüyle çalışacağını ifade ederek, "Birlikte Ağrı'yı en güzel yere getirmek için çalışacağız. Kardeşlik duyguları içinde bunu yapacağız. Bunun başka yolu yok. Ağrı'nın üstünden kimse hesap yapmasın. Ağrı’nın üstünden hesap yapma hakkı Ağrılılara aittir. Ağrılılar bana oy vermeseydi seçilebilir miydim? Babamın oylarıyla seçilecek olsaydım, gidip bağımsız aday olurdum" diye konuştu.Konuşmasının ardından Sayan, milletvekili aday adaylığı başvuru dilekçesini AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör'e teslim etti.

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ak parti, savcı sayan, seçim, recep tayyip erdoğan