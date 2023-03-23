https://sputniknews.com.tr/20230323/abd-yunanistan-ortakligi-kusak-ve-yol-projesini-tehlikeye-atiyor-turkiye-alternatif-olabilir-1068666833.html

ABD-Yunanistan ortaklığı Kuşak ve Yol projesini tehlikeye atıyor: ‘Türkiye alternatif olabilir’

ABD-Yunanistan ortaklığı Kuşak ve Yol projesini tehlikeye atıyor: ‘Türkiye alternatif olabilir’

Dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda hızla ilerleyen Çin, Bir Kuşak Bir Yol girişimi ile Avrupa’ya uzanan devasa ticaret yolunu kuruyor. Çinli şirketin... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T14:37+0300

2023-03-23T14:37+0300

2023-03-23T14:37+0300

görüş

çin

çin halk cumhuriyeti

bir kuşak bir yol

abd

yunanistan

ege denizi

ege

pire limanı

avrupa

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Modern İpek Yolu olarak da adlandırılan Bir Kuşak Bir Yol projesi, dünyanın en büyük ve en önemli ticaret projeleri arasında ilk sırada yer alıyor.Kuşak-Yol projesi temel olarak Çin ile Avrupa arasında var olan büyük ticari hacmi ilerletmeyi, geliştirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda Çin’den Avrupa’ya lojistiği kolaylaştırmak, maliyeti düşürmek ve mesafeleri kısaltmak hedefi de var.3 farklı kolda Çin’den Avrupa’ya uzanan projede kuzeydeki Ukrayna krizi, orta kuşakta yer alan Türkiye hattının ve güneyden gelen deniz hattının önemini artırdı. Proje Türkiye’de de yakından takip ediliyor ve önemli yatırımlar yapılıyor.Ancak projenin Avrupa’ya denizden giriş kapısı olarak Yunanistan’daki Pire limanı seçilmişti. Çinli COSCO (China Ocean Shipping Company) firması bu limanın yüzde 67’lik hissesini elinde bulunduruyor.ABD ise Çin’in Avrupa ile entegrasyonunun artmasından rahatsızlık duyuyor. Bu açıdan ABD ile askeri işbirliğini derinleştiren Yunanistan’daki Pire limanı Çin’in gelecek hedefleri açısından tehlike arz ediyor. Hatta Amerikan donanmasına ait USS George HW Bush uçak gemisi de yakın zamanda Pire limanını ziyaret etmişti. Bu da Çin’e yönelik güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.‘Yunanistan bu limanı Çin kullanımına kapayabilir veya kullanımını zorlaştırabilir’Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “COSCO firmasının Pire limanında Kuşak ve Yol girişiminin Avrupa girişi olarak kullanılması konusu uzun yıllardır yürürlükteydi. Gerek kiralanması gerekse de işletmesinin Çin firması tarafından yapılması önceki Yunan hükümetlerince onaylanmıştı” diyerek şunları anlattı:‘Yakın bir zamanda bu limanda ciddi bir gerilim yaşanacağını söyleyebiliriz’Gürdeniz, “USS George HW Bush isimli uçak gemisinin Şubat ayında başında Pire limanına ziyarette bulunması aslında sadece Yunan kamuoyuna değil, Çin hükümetine de bir mesaj olarak düşünülmelidir. ABD’nin 51’inci eyaletine dönüşen Yunanistan’ın Çin’in Kuşak ve Yol girişiminde Avrupa için giriş terminali olması jeopolitik prensiplere aykırıdır. Yakın bir zamanda bu limanda ciddi bir gerilim yaşanacağını söyleyebiliriz” diye de ekledi.‘Pire limanının en önemli alternatifi İzmir’deki Çandarlı limanıdır’Peki, Türkiye’deki limanlar Yunanistan’ın Pire limanına alternatif olabilir mi? Gürdeniz’e göre bu mümkün:

https://sputniknews.com.tr/20230210/cem-gurdeniz-amerikan-ucak-gemisi-dort-aydir-turkiyeye-gozdagi-icin-yunanistandaydi-1066833435.html

çin

çin halk cumhuriyeti

yunanistan

ege denizi

ege

pire limanı

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2023

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çin, çin halk cumhuriyeti, bir kuşak bir yol, abd, yunanistan, ege denizi, ege, pire limanı, avrupa