https://sputniknews.com.tr/20230210/cem-gurdeniz-amerikan-ucak-gemisi-dort-aydir-turkiyeye-gozdagi-icin-yunanistandaydi-1066833435.html
Cem Gürdeniz: Amerikan uçak gemisi dört aydır Türkiye’ye gözdağı için Yunanistan’daydı
Cem Gürdeniz: Amerikan uçak gemisi dört aydır Türkiye’ye gözdağı için Yunanistan’daydı
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T11:40+0300
2023-02-10T11:40+0300
2023-02-10T11:40+0300
görüş
türkiye
kahramanmaraş
hatay
iskenderun
adıyaman
abd
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
cem gürdeniz
uss george h.w. bush
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyanın birçok noktasından yardımlar geliyor. Son açıklanan bilgilere göre 90 ülke Türkiye için yardım teklifinde bulundu ve şu anda sahada 60 ülkeden 6 bin 810 personel görev yapıyor. 19 ülkeden toplam 2 bin 518 personelin de gelmesi bekleniyor.ABD de hem maddi yardım hem de ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla arama kurtarma ekibi gönderen ülkeler arasında yer alıyor. Ancak Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder’ın ABD’nin depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye’ye gönderilebileceğini açıklaması tartışma yarattı.Sosyal medya platformu Twitter’da #ABDgemisiistemiyoruz etkilebinlerce paylaşım yapıldı. Etiket Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti fakat bir süre sonra Twitter tarafında kaldırıldığı görüldü. Twitter kullanıcıları halen #gemilerinizbatsın etiketiyle paylaşımlara devam ediyorlar.Öte yandan Sputnik’in ulaştığı Dışişleri Bakanlığı kaynakları ABD’nin uçak gemisi göndermesine dair bir talebin bakanlığa ulaşmadığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı ise henüz bu konuda bir açıklamada bulunmadı.‘Yaratacağı psikolojik etki çok büyük olur’Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de “Bu gemi zaten Ege’nin güneyindeydi, Yunanistan’ın Pire limanına ziyaret yapıyordu” diyerek şunları söyledi:‘Şüpheyle karşılanmalıdır’“Amerikan uçak gemisi 4 ay önce Girit’teki Suda limanındaydı. Bu Türkiye’ye ve Rusya’ya karşı bir gözdağıydı. 4 ay sonra Türkiye ve Rusya’ya karşı gözdağı için Pire limanına geldi” bilgisini paylaşan Gürdeniz, “Tabii ki uluslararası siyaset ve askeri ilişkiler çok dinamik gelişiyor. Amerika bunu fırsata çevirmek istedi. Türkiye şu anda zayıf konumda, tarihinin en büyük depremi ile karşılamış durumda. Bunu gönülleri kazanmak için gemi de hazır yakınken böyle bir fırsatı değerlendirmek istediler. Ancak bence ters teper, Türk halkı bunu kabul etmez” diye de ekledi.Gürdeniz, “Türkiye tabii ki kendi gücünün çok çok üstünde bir felaket ile karşılaştı. Ama güneyimizde devlet kurmak için PKK’yı kullanan, Kıbrıs’ta Türk ordusunu kovmak için elinden geleni yapan, Mavi Vatan sınırlarını tanımayan, Türkiye’nin Ukrayna krizinde tarafsız kalmasına bile tahammül edemeyip tehditler eden bir ABD var. Halkı demiyorum ama Amerikan devletin bu koşullarda Türkiye’nin bölünmesine sebep olacak bir ülkenin böyle bir durumda Türkiye’ye yardıma gelmesi şüpheyle karşılanmalıdır” vurgusunu da yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230208/pentagon-george-hw-bush-ucak-gemisi-turkiyeye-gidiyor-1066766142.html
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Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
türkiye, kahramanmaraş, hatay, iskenderun, adıyaman, abd, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), cem gürdeniz, uss george h.w. bush, akdeniz, yunanistan
türkiye, kahramanmaraş, hatay, iskenderun, adıyaman, abd, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), cem gürdeniz, uss george h.w. bush, akdeniz, yunanistan
Cem Gürdeniz: Amerikan uçak gemisi dört aydır Türkiye’ye gözdağı için Yunanistan’daydı
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Özel
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George HW Bush uçak gemisini Türkiye’ye gönderebileceğini açıklaması tartışma yarattı. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, bu geminin 4 aydır Türkiye’ye gözdağı için Yunanistan’da olduğunu hatırlattı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyanın birçok noktasından yardımlar geliyor. Son açıklanan bilgilere göre 90 ülke Türkiye için yardım teklifinde bulundu ve şu anda sahada 60 ülkeden 6 bin 810 personel görev yapıyor. 19 ülkeden toplam 2 bin 518 personelin de gelmesi bekleniyor.
ABD de hem maddi yardım hem de ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla arama kurtarma ekibi gönderen ülkeler arasında yer alıyor. Ancak Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder’ın ABD’nin depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye’ye gönderilebileceğini açıklaması tartışma yarattı.
Sosyal medya platformu Twitter’da #ABDgemisiistemiyoruz
etkilebinlerce paylaşım yapıldı. Etiket Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti fakat bir süre sonra Twitter
tarafında kaldırıldığı görüldü. Twitter
kullanıcıları halen #gemilerinizbatsın
etiketiyle paylaşımlara devam ediyorlar.
Öte yandan Sputnik’in ulaştığı Dışişleri Bakanlığı kaynakları ABD’nin uçak gemisi göndermesine dair bir talebin bakanlığa ulaşmadığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı ise henüz bu konuda bir açıklamada bulunmadı.
‘Yaratacağı psikolojik etki çok büyük olur’
Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de “Bu gemi zaten Ege’nin güneyindeydi, Yunanistan’ın Pire limanına ziyaret yapıyordu” diyerek şunları söyledi:
“Türkiye’de Amerikan uçak gemilerine karşı hassasiyet var. Aramızda FETÖ, PKK/YPG, yaptırımlar gibi sorunlar da varken bu geminin gelmesi İskenderun Körfezi gibi Anadolu’nun en stratejik bölgelerinden birine böyle bir geminin giriş yapması bırakalım askeri strateji, psikolojik yönden de Türk kamuoyunu rahatsız eder. Bu bir savaş gemisi, hastane gemisi değil. Bu tip gemiler geldiğinde çadır kent kurmak için gelir. Ancak bu gemi çadır kent kurmak için Pire limanına gelmedi bir anda bu olay ortaya çıktı. En büyük faydası helikopter kullanılması olabilir fakat zaten İncirlik’teki helikopterlerini kullandırıyorlar. Türkiye zaten kara helikopteri açısından dünyanın sayılı ülkelerinden. Yani bu geminin İskenderun’a gelmesinin bir yararı olacağını düşünmüyorum, aksine yaratacağı psikolojik etki çok büyük olur.”
‘Şüpheyle karşılanmalıdır’
“Amerikan uçak gemisi 4 ay önce Girit’teki Suda limanındaydı. Bu Türkiye’ye ve Rusya’ya karşı bir gözdağıydı. 4 ay sonra Türkiye ve Rusya’ya karşı gözdağı için Pire limanına geldi” bilgisini paylaşan Gürdeniz, “Tabii ki uluslararası siyaset ve askeri ilişkiler çok dinamik gelişiyor. Amerika bunu fırsata çevirmek istedi. Türkiye şu anda zayıf konumda, tarihinin en büyük depremi ile karşılamış durumda. Bunu gönülleri kazanmak için gemi de hazır yakınken böyle bir fırsatı değerlendirmek istediler. Ancak bence ters teper, Türk halkı bunu kabul etmez” diye de ekledi.
Gürdeniz, “Türkiye tabii ki kendi gücünün çok çok üstünde bir felaket ile karşılaştı. Ama güneyimizde devlet kurmak için PKK’yı kullanan, Kıbrıs’ta Türk ordusunu kovmak için elinden geleni yapan, Mavi Vatan sınırlarını tanımayan, Türkiye’nin Ukrayna krizinde tarafsız kalmasına bile tahammül edemeyip tehditler eden bir ABD var. Halkı demiyorum ama Amerikan devletin bu koşullarda Türkiye’nin bölünmesine sebep olacak bir ülkenin böyle bir durumda Türkiye’ye yardıma gelmesi şüpheyle karşılanmalıdır” vurgusunu da yaptı.