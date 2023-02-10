https://sputniknews.com.tr/20230210/cem-gurdeniz-amerikan-ucak-gemisi-dort-aydir-turkiyeye-gozdagi-icin-yunanistandaydi-1066833435.html

Cem Gürdeniz: Amerikan uçak gemisi dört aydır Türkiye’ye gözdağı için Yunanistan’daydı

Cem Gürdeniz: Amerikan uçak gemisi dört aydır Türkiye’ye gözdağı için Yunanistan’daydı

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T11:40+0300

2023-02-10T11:40+0300

2023-02-10T11:40+0300

görüş

türkiye

kahramanmaraş

hatay

iskenderun

adıyaman

abd

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

cem gürdeniz

uss george h.w. bush

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyanın birçok noktasından yardımlar geliyor. Son açıklanan bilgilere göre 90 ülke Türkiye için yardım teklifinde bulundu ve şu anda sahada 60 ülkeden 6 bin 810 personel görev yapıyor. 19 ülkeden toplam 2 bin 518 personelin de gelmesi bekleniyor.ABD de hem maddi yardım hem de ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla arama kurtarma ekibi gönderen ülkeler arasında yer alıyor. Ancak Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder’ın ABD’nin depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye’ye gönderilebileceğini açıklaması tartışma yarattı.Sosyal medya platformu Twitter’da #ABDgemisiistemiyoruz etkilebinlerce paylaşım yapıldı. Etiket Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti fakat bir süre sonra Twitter tarafında kaldırıldığı görüldü. Twitter kullanıcıları halen #gemilerinizbatsın etiketiyle paylaşımlara devam ediyorlar.Öte yandan Sputnik’in ulaştığı Dışişleri Bakanlığı kaynakları ABD’nin uçak gemisi göndermesine dair bir talebin bakanlığa ulaşmadığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı ise henüz bu konuda bir açıklamada bulunmadı.‘Yaratacağı psikolojik etki çok büyük olur’Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de “Bu gemi zaten Ege’nin güneyindeydi, Yunanistan’ın Pire limanına ziyaret yapıyordu” diyerek şunları söyledi:‘Şüpheyle karşılanmalıdır’“Amerikan uçak gemisi 4 ay önce Girit’teki Suda limanındaydı. Bu Türkiye’ye ve Rusya’ya karşı bir gözdağıydı. 4 ay sonra Türkiye ve Rusya’ya karşı gözdağı için Pire limanına geldi” bilgisini paylaşan Gürdeniz, “Tabii ki uluslararası siyaset ve askeri ilişkiler çok dinamik gelişiyor. Amerika bunu fırsata çevirmek istedi. Türkiye şu anda zayıf konumda, tarihinin en büyük depremi ile karşılamış durumda. Bunu gönülleri kazanmak için gemi de hazır yakınken böyle bir fırsatı değerlendirmek istediler. Ancak bence ters teper, Türk halkı bunu kabul etmez” diye de ekledi.Gürdeniz, “Türkiye tabii ki kendi gücünün çok çok üstünde bir felaket ile karşılaştı. Ama güneyimizde devlet kurmak için PKK’yı kullanan, Kıbrıs’ta Türk ordusunu kovmak için elinden geleni yapan, Mavi Vatan sınırlarını tanımayan, Türkiye’nin Ukrayna krizinde tarafsız kalmasına bile tahammül edemeyip tehditler eden bir ABD var. Halkı demiyorum ama Amerikan devletin bu koşullarda Türkiye’nin bölünmesine sebep olacak bir ülkenin böyle bir durumda Türkiye’ye yardıma gelmesi şüpheyle karşılanmalıdır” vurgusunu da yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230208/pentagon-george-hw-bush-ucak-gemisi-turkiyeye-gidiyor-1066766142.html

kahramanmaraş

hatay

iskenderun

adıyaman

yunanistan

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2023

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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