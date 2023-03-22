https://sputniknews.com.tr/20230322/turkiyeden-israilin-2005te-bosaltilan-4-yerlesimi-acacak-yasayi-onaylamasina-tepki-1068622402.html

Türkiye'den İsrail'in 2005'te boşaltılan 4 yerleşimi açacak yasayı onaylamasına tepki

Türkiye'den İsrail'in 2005'te boşaltılan 4 yerleşimi açacak yasayı onaylamasına tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Batı Şeria'da bazı yasa dışı yerleşimlerin tahliyesine ilişkin yasada iptal öngören... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T16:20+0300

2023-03-22T16:20+0300

2023-03-22T16:20+0300

dünya

israil

filistin

batı şeria

türkiye

dışişleri bakanlığı

yerleşim

gazze

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Bakanlık, İsrail parlamentosunda (Knesset) onaylanan 'Çekilme Yasası'na ilişkin değişiklik ve yaklaşan ramazan ayında bölgede artan gerilim hakkında yazılı açıklama yayımladı.Ramazan ayının ifa edilmesine hazırlanılan bu günlerde Kudüs ve Batı Şeria'da artan gerilimden büyük endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İsrail’in Gazze Şeridi’nden çekilmesini ve Batı Şeria’daki bazı yasa dışı yerleşimlerin tahliyesini öngören 2005 tarihli Çekilme Yasası’nda, Homeş, Ganim, Kadim, Sanor yerleşimlerinin tahliyesi maddelerinin iptalini öngören yasa değişikliğinin kabul edilmesini kınıyoruz. Bazı İsrailli Kabine üyelerinin Filistin Devleti ve halkına ilişkin ileri sürdüğü, siyasi, tarihi veya güncel gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan mesnetsiz, sorumsuz ve tahrikkar iddiaları da reddediyoruz."Öte yandan açıklamada taraflar, 19 Mart’ta Şarm el-Şeyh’te üzerinde mutabık kalınan, başta Kudüs ve kutsal mekanların tarihi statüsüne saygı gösterilmesi olmak üzere, tüm hususları derhal uygulamaya ve Hamursuz Bayramı'yla aynı döneme denk gelen ramazan ayının huzur içinde geçmesini teminen itidal ve sağduyuya davet edildi.Yeni yasaya göre İsrailli yerleşimciler, 2005'te çıkartıldıkları Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimleri Homeş, Ganim, Kadim ve Sanor'a dönebilecek.Yasa, 10 bin kadar yerleşimcinin çıkarıldıkları yerleşim birimlerine geri dönmesini sağlamayı amaçlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230322/abd-israilin-washington-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1068607412.html

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israil, filistin, batı şeria, türkiye, dışişleri bakanlığı, yerleşim, gazze