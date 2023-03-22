https://sputniknews.com.tr/20230322/abd-israilin-washington-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1068607412.html

ABD, İsrail'in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

ABD, İsrail'in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

ABD, İsrail meclisinin 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria’daki dört yasa dışı yerleşim birimini yeniden açacak yasayı onaylaması üzerine İsrail’in... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T12:28+0300

2023-03-22T12:28+0300

2023-03-22T12:28+0300

dünya

israil

abd

filistin

batı şeria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/16/1068607212_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_edd010f05f72a4839b9596054777b669.jpg

The Times of Israel’in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın, İsrail Büyükelçisi Mike Herzog’a İsrail meclisinde yeni onaylanan yasaya ilişkin 'endişelerini' dile getirdiğini söyledi.Sherman, İsrail Meclisi'nin 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı 4 yerleşim biriminin yeniden açılması kararını onaylamasının ardından Dışişlerine çağırılan Büyükelçi Herzog’a, yaklaşan Hamursuz (Pesah) Bayramı, Paskalya Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesi tarafların, bölgedeki tansiyonu yükseltecek eylem ve söylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel de İsrail’i 2005'te 'ABD’ye verdiği taahhüde uygun olarak' yerleşimcilerin dönüşüne izin vermekten kaçınmaya çağırdı.Patel, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in 'Filistin halkını yok sayan' sözlerinin ve Ürdün’ü de içine alan 'İsrail haritası' kullanmasının 'saldırgan, endişe verici ve tehlikeli' olduğunu kaydetti.Filistin halkının zengin bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu kaydeden Patel, ABD’nin Filistinliler ile ortaklığına önem verdiğini söyledi.İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 19 Mart'taki Paris ziyareti sırasında Likud Partisinin eski Başkanı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, 'Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini' ifade etmişti.Smotrich'in konuştuğu kürsüde, Ürdün'ü de içine alan 'İsrail haritası' kullanması dikkati çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230320/israil-maliye-bakani-filistin-halki-diye-bir-sey-yok-1068508749.html

israil

filistin

batı şeria

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, abd, filistin, batı şeria