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https://sputniknews.com.tr/20230322/abd-israilin-washington-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1068607412.html
ABD, İsrail'in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
ABD, İsrail'in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
ABD, İsrail meclisinin 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria’daki dört yasa dışı yerleşim birimini yeniden açacak yasayı onaylaması üzerine İsrail’in... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T12:28+0300
2023-03-22T12:28+0300
dünya
israil
abd
filistin
batı şeria
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The Times of Israel’in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın, İsrail Büyükelçisi Mike Herzog’a İsrail meclisinde yeni onaylanan yasaya ilişkin 'endişelerini' dile getirdiğini söyledi.Sherman, İsrail Meclisi'nin 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı 4 yerleşim biriminin yeniden açılması kararını onaylamasının ardından Dışişlerine çağırılan Büyükelçi Herzog’a, yaklaşan Hamursuz (Pesah) Bayramı, Paskalya Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesi tarafların, bölgedeki tansiyonu yükseltecek eylem ve söylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel de İsrail’i 2005'te 'ABD’ye verdiği taahhüde uygun olarak' yerleşimcilerin dönüşüne izin vermekten kaçınmaya çağırdı.Patel, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in 'Filistin halkını yok sayan' sözlerinin ve Ürdün’ü de içine alan 'İsrail haritası' kullanmasının 'saldırgan, endişe verici ve tehlikeli' olduğunu kaydetti.Filistin halkının zengin bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu kaydeden Patel, ABD’nin Filistinliler ile ortaklığına önem verdiğini söyledi.İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 19 Mart'taki Paris ziyareti sırasında Likud Partisinin eski Başkanı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, 'Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini' ifade etmişti.Smotrich'in konuştuğu kürsüde, Ürdün'ü de içine alan 'İsrail haritası' kullanması dikkati çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230320/israil-maliye-bakani-filistin-halki-diye-bir-sey-yok-1068508749.html
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israil, abd, filistin, batı şeria
israil, abd, filistin, batı şeria

ABD, İsrail'in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

12:28 22.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIABD ve İsrail bayrakları
ABD ve İsrail bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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ABD, İsrail meclisinin 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria’daki dört yasa dışı yerleşim birimini yeniden açacak yasayı onaylaması üzerine İsrail’in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
The Times of Israel’in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın, İsrail Büyükelçisi Mike Herzog’a İsrail meclisinde yeni onaylanan yasaya ilişkin 'endişelerini' dile getirdiğini söyledi.
Sherman, İsrail Meclisi'nin 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı 4 yerleşim biriminin yeniden açılması kararını onaylamasının ardından Dışişlerine çağırılan Büyükelçi Herzog’a, yaklaşan Hamursuz (Pesah) Bayramı, Paskalya Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesi tarafların, bölgedeki tansiyonu yükseltecek eylem ve söylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel de İsrail’i 2005'te 'ABD’ye verdiği taahhüde uygun olarak' yerleşimcilerin dönüşüne izin vermekten kaçınmaya çağırdı.
Patel, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in 'Filistin halkını yok sayan' sözlerinin ve Ürdün’ü de içine alan 'İsrail haritası' kullanmasının 'saldırgan, endişe verici ve tehlikeli' olduğunu kaydetti.
Filistin halkının zengin bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu kaydeden Patel, ABD’nin Filistinliler ile ortaklığına önem verdiğini söyledi.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 19 Mart'taki Paris ziyareti sırasında Likud Partisinin eski Başkanı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, 'Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini' ifade etmişti.
Smotrich'in konuştuğu kürsüde, Ürdün'ü de içine alan 'İsrail haritası' kullanması dikkati çekmişti.
Bezalel Smotrich - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
DÜNYA
İsrail Maliye Bakanı: Filistin halkı diye bir şey yok
20 Mart, 15:05
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