https://sputniknews.com.tr/20230320/israil-maliye-bakani-filistin-halki-diye-bir-sey-yok-1068508749.html

İsrail Maliye Bakanı: Filistin halkı diye bir şey yok

İsrail Maliye Bakanı: Filistin halkı diye bir şey yok

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 'Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini' söyledi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T15:05+0300

2023-03-20T15:05+0300

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Jerusalem Post gazetesinin haberine göre bir süre önce Filistin beldesi Huvvara'nın 'yeryüzünden silinmesi' gerektiği yönündeki sözleriyle büyük tepki çeken Smotrich, Paris ziyareti sırasında Likud Partisi'nin eski Başkanı Siyonist Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada yine tepki çekecek açıklamalarda bulundu. Smotrich, "Filistinliler diye bir şey yok çünkü Filistin halkı diye bir şey yok. Filistinliler kim? Ben Filistinliyim" ifadelerini kullandı. İsrail'in kurulmasından önce ailesinin buraya yerleştiğini, onların ve kendisinin 'gerçek Filistinli' olduğunu iddia eden Smotrich, Filistinlilerin bu coğrafyaya 19. yüzyıldaki göç dalgasıyla geldiğini ve Yahudilerin, Kutsal Kitap'taki kehanetlere göre topraklarına dönmesinden sonra bazı Arapların bundan hoşlanmadığını ileri sürdü. Smotrich, "Sahte bir millet ürettiler, sonra da Siyonizm ile mücadele için İsrail topraklarında uydurma bir hak iddia etmeye çalıştılar. Bu, tarihi ve Kutsal Kitap'ta anlatılan bir gerçek. Bu gerçek, İsrail'deki Araplar tarafından işitilmeli. Bu gerçek, İsrail'deki kafası karışık Yahudi halkı tarafından duyulmalı. Bu gerçek, Elysee'de ve Beyaz Saray'da duyulmalı. Bu gerçek, tüm dünyada duyulmalı" diye konuştu. İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.

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