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2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/samsunlu-recep-tayyip-erdogan-milletvekili-aday-adayi-oldu-1068608557.html
Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday adayı oldu
Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday adayı oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile adaş olmasıyla dikkat çeken 24 yaşındaki Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T12:51+0300
2023-03-22T12:54+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
milletvekilliği aday adaylığı
samsun
başvuru
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Samsun'da babası tarafından Recep Tayyip ismi konulan genç, 14 Mayıs'ta AK Parti Samsun Milletvekili olmak için AK Parti Samsun İl Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Samsun'dan milletvekili aday adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, gençliğin derdine derman olmak istediğini ve buna talip olduğunu söyledi.‘Şu an gelip tanışmak isteyenler oluyor’Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, isminden dolayı kendisiyle tanışmak isteyen vatandaşların olduğunu belirtti:Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden mezun olan gencin 2002 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafı da bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230317/nevsehirli-recep-tayyip-erdogan-milletvekilligi-adayligini-acikladi-1068381634.html
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recep tayyip erdoğan, milletvekilliği aday adaylığı, samsun, başvuru
recep tayyip erdoğan, milletvekilliği aday adaylığı, samsun, başvuru

Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday adayı oldu

12:51 22.03.2023 (güncellendi: 12:54 22.03.2023)
© İHASamsunlu Recep Tayyip Erdoğan
Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile adaş olmasıyla dikkat çeken 24 yaşındaki Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili olmak için başvuruda bulundu.
Samsun'da babası tarafından Recep Tayyip ismi konulan genç, 14 Mayıs'ta AK Parti Samsun Milletvekili olmak için AK Parti Samsun İl Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Samsun'dan milletvekili aday adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, gençliğin derdine derman olmak istediğini ve buna talip olduğunu söyledi.
© İHAAyrıca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden mezun olan gencin 2002 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafı da bulunuyor.
Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden mezun olan gencin 2002 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafı da bulunuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden mezun olan gencin 2002 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafı da bulunuyor.
© İHA

‘Şu an gelip tanışmak isteyenler oluyor’

Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, isminden dolayı kendisiyle tanışmak isteyen vatandaşların olduğunu belirtti:

"Yaklaşık olarak 10 senedir teşkilatlarda büyüdüm diyebilirim. Samsun’da lise teşkilatında, Rize’de üniversite teşkilatında, 2 senedir de aktif olarak Samsun il gençlik kolları yönetim kurulu ve yürütme kurulu üyeliği yapmaktayım. Babamda burada AK Parti ile beraber 2002 yılında teşkilatla tanıştı. Ondan gelen bayrağı bizde devraldık. Elimizden geldikçe daha ileri taşımaya çalışıyoruz. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunu bir öğrenciyim. Aynı zamanda teşkilatlarda yetişmiş bir birey olduğum için orada yetişen insanların böyle hayal ve hedefleri olduğunu düşünüyorum. Söylediğimde hepsi beni desteklediklerini ve arkamda olacaklarını belirttiler. Teşkilatlara mesaj olarak iletmiştik ve mesajları gönderdikten sonra bir kişi beni aradı. Dayı sanırım Cumhurbaşkanı olduğumu zannetmişti. Bir daha aradığında dayı ile teyitleştik ve öyle anlaştık. Cumhurbaşkanımızla Trabzon’da tanışmak vesile olmuştu. Geçen sene şubat ayındaki programımıza kadar genelde insanlar benden kimlik göstermemi istiyorlar. Ama programdan sonra herkesin artık aşinalığı olduğu için artık kimlik mevzusunu biraz aştık. Şu an gelip tanışmak isteyenler oluyor. Biz yola çıkmakla mükellefiz, yolları kavuşturan Allah’tır. Biz 18-25 yaş kontenjanı referandum ile beraber seçme ve seçilme hakkı kazandık. Biz elimizden geldikçe gençliği en güzel şekilde mecliste temsil etmek, gençliğin derdine derman olmak istiyoruz ve buna talibiz."

Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden mezun olan gencin 2002 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafı da bulunuyor.
Nevşehir'de adı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olan genç, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'nda milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Nevşehirli Recep Tayyip Erdoğan milletvekilliği adaylığını açıkladı
17 Mart, 10:30
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