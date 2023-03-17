https://sputniknews.com.tr/20230317/nevsehirli-recep-tayyip-erdogan-milletvekilligi-adayligini-acikladi-1068381634.html

Nevşehirli Recep Tayyip Erdoğan milletvekilliği adaylığını açıkladı

Nevşehirli Recep Tayyip Erdoğan milletvekilliği adaylığını açıkladı

Nevşehir'de adı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olan genç, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'nda milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T10:30+0300

2023-03-17T10:30+0300

2023-03-17T10:32+0300

politika

türkiye

ak parti

recep tayyip erdoğan

nevşehir

milletvekili

milletvekili adayı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan Nevşehirli 24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimler için AK Parti’den Nevşehir milletvekili aday adayı oldu.AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından oluşturulan AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı komisyonuna ön başvurusunu yapan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran'ı makamında ziyaret ederek, aday adaylığı başvuru dosyasını teslim etti.'İsmime inanmayanlar kimliğimi görmek istiyor'İsminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olmasından dolayı çoğunlukla olumlu tepkiler aldığını belirten Erdoğan, inanmayanların kimliğini istediğini söyledi.14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde Nevşehir'den milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:Adının hikayesini anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan cezaevine girdikten 3 gün sonra dünyaya gelmişimİsminin hikayesini anlatan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan okuduğu şiir nedeniyle cezaevine girdikten 3 gün sonra dünyaya gelmişim. Babam da cumhurbaşkanımızı çok sevdiği ve bu duruma üzüldüğü için ve cumhurbaşkanımıza sevgisini göstermek için benim adımı Recep Tayyip koymuş" dedi.AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran ise "Sayın cumhurbaşkanımız ile aynı ismi taşıyan Recep Tayyip Erdoğan kardeşimizin partimizden aday olması bizleri çok mutlu etti. Recep Tayyip Erdoğan kardeşimiz genç bir kardeşimiz. Çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.8 Mart 1999'da Nevşehir'in Kavak kasabasında doğan Recep Tayyip Erdoğan ilk ve orta öğrenimini Kavak İlköğretim Okulunda tamamladı. Nevşehir Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun oldu.

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türkiye, ak parti, recep tayyip erdoğan, nevşehir, milletvekili, milletvekili adayı