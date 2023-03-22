https://sputniknews.com.tr/20230322/rus-ve-turk-diplomatlar-ortadogudaki-krizlerin-cozum-surecini-istisare-etti-1068619610.html

Rus ve Türk diplomatlar, Ortadoğu'daki krizlerin çözüm sürecini istişare etti

Rus ve Türk diplomatlar, Ortadoğu'daki krizlerin çözüm sürecini istişare etti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Can Dizdar ve Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T15:25+0300

2023-03-22T15:25+0300

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dünya

rusya

türkiye

sergey verşinin

mehmet samsar

ortadoğu

görüşme

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Can Dizdar ve Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, dün Moskova'da bir araya geldi.BM gündemindeki konularda Rusya ile Türkiye arasındaki etkileşimi artırmanın yollarını istişare eden taraflar, uluslararası kabul görmüş hukuki zemin dahilinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki krizlerin çözümü konusunda da işbirliğinin genişletilmesini konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230321/rusya-disisleri-dortlu-istisareler-icin-suriye-iran-ve-turkiye-ile-tarihler-uzerinde-calisiyoruz-1068544374.html

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rusya, türkiye, sergey verşinin, mehmet samsar, ortadoğu, görüşme