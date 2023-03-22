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https://sputniknews.com.tr/20230322/rus-ve-turk-diplomatlar-ortadogudaki-krizlerin-cozum-surecini-istisare-etti-1068619610.html
Rus ve Türk diplomatlar, Ortadoğu'daki krizlerin çözüm sürecini istişare etti
Rus ve Türk diplomatlar, Ortadoğu'daki krizlerin çözüm sürecini istişare etti
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Can Dizdar ve Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T15:25+0300
2023-03-22T15:26+0300
dünya
rusya
türkiye
sergey verşinin
mehmet samsar
ortadoğu
görüşme
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Can Dizdar ve Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, dün Moskova'da bir araya geldi.BM gündemindeki konularda Rusya ile Türkiye arasındaki etkileşimi artırmanın yollarını istişare eden taraflar, uluslararası kabul görmüş hukuki zemin dahilinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki krizlerin çözümü konusunda da işbirliğinin genişletilmesini konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230321/rusya-disisleri-dortlu-istisareler-icin-suriye-iran-ve-turkiye-ile-tarihler-uzerinde-calisiyoruz-1068544374.html
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rusya, türkiye, sergey verşinin, mehmet samsar, ortadoğu, görüşme
rusya, türkiye, sergey verşinin, mehmet samsar, ortadoğu, görüşme

Rus ve Türk diplomatlar, Ortadoğu'daki krizlerin çözüm sürecini istişare etti

15:25 22.03.2023 (güncellendi: 15:26 22.03.2023)
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Türkiye Rusya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Can Dizdar ve Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, dün Moskova'da bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Can Dizdar ve Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, dün Moskova'da bir araya geldi.
BM gündemindeki konularda Rusya ile Türkiye arasındaki etkileşimi artırmanın yollarını istişare eden taraflar, uluslararası kabul görmüş hukuki zemin dahilinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki krizlerin çözümü konusunda da işbirliğinin genişletilmesini konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Rusya Dışişleri: Dörtlü istişareler için Suriye, İran ve Türkiye ile tarihler üzerinde çalışıyoruz
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