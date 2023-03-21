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https://sputniknews.com.tr/20230321/rusya-disisleri-dortlu-istisareler-icin-suriye-iran-ve-turkiye-ile-tarihler-uzerinde-calisiyoruz-1068544374.html
Rusya Dışişleri: Dörtlü istişareler için Suriye, İran ve Türkiye ile tarihler üzerinde çalışıyoruz
Rusya Dışişleri: Dörtlü istişareler için Suriye, İran ve Türkiye ile tarihler üzerinde çalışıyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya’nın Ankara ile Şam arasındaki ilişkileri normalleştirme yollarının görüşüleceği dörtlü istişarelerin... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T10:35+0300
2023-03-21T10:35+0300
dünya
rusya
türkiye
suriye
iran
mihail bogdanov
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya’nın dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak dörtlü istişarelerin takvimi konusunda Suriye, İran ve Türkiye ile mutabakat için çalıştığını ifade etti.Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da yapılması planlanan Ankara-Şam ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin dörtlü görüşmenin, Rus tarafının bir teklifi üzerine ertelendiğini açıklamıştı.“Henüz tarihler konusunda mutabakat sağlanması, dolayısıyla şu anda ertelenecek bir tarih te söz konusu değil” diyen Bogdanov, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcıları arasında planlanan dörtlü istişare toplantısının dışişleri bakanları için toplantının hazırlıklarının yapılmasını amaçladığını kaydetti.Bogdanov, “Ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağı düşüncesiyle hareket ediyoruz. Ancak meslektaşlarımızın çalışma programları mevcut. Şimdilik belirli bir tarih olmamakla birlikte mutabakat sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.Daha önce Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirme yollarının görüşüleceği toplantının geçtiğimiz çarşamba ve perşembe günleri Moskova'da yapılması planlandığı, ancak toplantının son anda ‘teknik nedenlerle’ ertelendiği açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230320/rusya-suriye-konulu-dortlu-gorusme-bazi-ortaklarin-hazir-olmamasindan-dolayi-ertelendi-1068522299.html
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rusya, türkiye, suriye, iran, mihail bogdanov
rusya, türkiye, suriye, iran, mihail bogdanov

Rusya Dışişleri: Dörtlü istişareler için Suriye, İran ve Türkiye ile tarihler üzerinde çalışıyoruz

10:35 21.03.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya’nın Ankara ile Şam arasındaki ilişkileri normalleştirme yollarının görüşüleceği dörtlü istişarelerin takvimi konusunda Suriye, İran ve Türkiye ile mutabakat için çalıştığını, tarihlerin henüz netleşmediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya’nın dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak dörtlü istişarelerin takvimi konusunda Suriye, İran ve Türkiye ile mutabakat için çalıştığını ifade etti.
Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da yapılması planlanan Ankara-Şam ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin dörtlü görüşmenin, Rus tarafının bir teklifi üzerine ertelendiğini açıklamıştı.
“Henüz tarihler konusunda mutabakat sağlanması, dolayısıyla şu anda ertelenecek bir tarih te söz konusu değil” diyen Bogdanov, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcıları arasında planlanan dörtlü istişare toplantısının dışişleri bakanları için toplantının hazırlıklarının yapılmasını amaçladığını kaydetti.
Bogdanov, “Ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağı düşüncesiyle hareket ediyoruz. Ancak meslektaşlarımızın çalışma programları mevcut. Şimdilik belirli bir tarih olmamakla birlikte mutabakat sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Daha önce Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirme yollarının görüşüleceği toplantının geçtiğimiz çarşamba ve perşembe günleri Moskova'da yapılması planlandığı, ancak toplantının son anda ‘teknik nedenlerle’ ertelendiği açıklanmıştı.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
DÜNYA
Rusya: Suriye konulu dörtlü görüşme bazı ortakların hazır olmamasından dolayı ertelendi
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