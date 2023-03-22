'On bir ayın sultanı' Ramazan başlıyor

© AAAnkara'nın en işlek noktalarından Ulus Hali'nde, ramazan alışverişi yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
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© AA
Ankara'nın en işlek noktalarından Ulus Hali'nde, ramazan alışverişi yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
© İHAEskişehir'de vatandaşlar sofralarındaki eksikliklerini gidermek için esnafın yolunu tuttu. Eskişehirlilerin hurma başta olmak üzere zeytin, peynir ve bakliyat gibi ürünlere talep gösterdiği görüldü.
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© İHA
Eskişehir'de vatandaşlar sofralarındaki eksikliklerini gidermek için esnafın yolunu tuttu. Eskişehirlilerin hurma başta olmak üzere zeytin, peynir ve bakliyat gibi ürünlere talep gösterdiği görüldü.
© İHARamazana özel Osmanlı geleneği ve mirası mahyalar, hazırlanarak camilere asılmaya başlandı. Taksim Camisi'ne 'Elhamdülillah' yazılı ramazan mahyası asıldı.
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© İHA
Ramazana özel Osmanlı geleneği ve mirası mahyalar, hazırlanarak camilere asılmaya başlandı. Taksim Camisi'ne 'Elhamdülillah' yazılı ramazan mahyası asıldı.
© İHAİstanbul'da Ramazan alışverişi denince ilk akla gelen yer olan tarihi Mısır Çarşısı ve Eminönü'ne gelenler peynir, zeytin gibi kahvaltılık ürünler ve hurma aldı.
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© İHA
İstanbul'da Ramazan alışverişi denince ilk akla gelen yer olan tarihi Mısır Çarşısı ve Eminönü'ne gelenler peynir, zeytin gibi kahvaltılık ürünler ve hurma aldı.
© İHA
Çarşı esnafı satışların iyi olduğunu belirtti. Yabancı turistlerin de tezgahlarda bulunan ürünlere yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
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© İHA
Çarşı esnafı satışların iyi olduğunu belirtti. Yabancı turistlerin de tezgahlarda bulunan ürünlere yoğun ilgi gösterdiği görüldü.