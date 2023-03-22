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'On bir ayın sultanı' Ramazan başlıyor
'On bir ayın sultanı' Ramazan başlıyor
Ramazan ayında 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. İlk iftar ise 23 Mart Perşembe akşamı yapılacak. Ramazan'a... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf
alışveriş
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ramazan ayı, fotoğraf, alışveriş, iftar, фото
ramazan ayı, fotoğraf, alışveriş, iftar, фото

'On bir ayın sultanı' Ramazan başlıyor

14:31 22.03.2023 (güncellendi: 14:37 22.03.2023)
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Ramazan ayında 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. İlk iftar ise 23 Mart Perşembe akşamı yapılacak. Ramazan'a kısa bir süre kala iftar ve sahur alışverişi için cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.
© AAAnkara'nın en işlek noktalarından Ulus Hali'nde, ramazan alışverişi yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'de Ramazan hazırlıkları - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Ankara'nın en işlek noktalarından Ulus Hali'nde, ramazan alışverişi yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
© İHAEskişehir'de vatandaşlar sofralarındaki eksikliklerini gidermek için esnafın yolunu tuttu. Eskişehirlilerin hurma başta olmak üzere zeytin, peynir ve bakliyat gibi ürünlere talep gösterdiği görüldü.
Türkiye'de Ramazan hazırlıkları - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Eskişehir'de vatandaşlar sofralarındaki eksikliklerini gidermek için esnafın yolunu tuttu. Eskişehirlilerin hurma başta olmak üzere zeytin, peynir ve bakliyat gibi ürünlere talep gösterdiği görüldü.
© İHARamazana özel Osmanlı geleneği ve mirası mahyalar, hazırlanarak camilere asılmaya başlandı. Taksim Camisi'ne 'Elhamdülillah' yazılı ramazan mahyası asıldı.
Türkiye'de ramazan hazırlıkları - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Ramazana özel Osmanlı geleneği ve mirası mahyalar, hazırlanarak camilere asılmaya başlandı. Taksim Camisi'ne 'Elhamdülillah' yazılı ramazan mahyası asıldı.
© İHAİstanbul'da Ramazan alışverişi denince ilk akla gelen yer olan tarihi Mısır Çarşısı ve Eminönü'ne gelenler peynir, zeytin gibi kahvaltılık ürünler ve hurma aldı.
Türkiye'de Ramazan hazırlıkları - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
İstanbul'da Ramazan alışverişi denince ilk akla gelen yer olan tarihi Mısır Çarşısı ve Eminönü'ne gelenler peynir, zeytin gibi kahvaltılık ürünler ve hurma aldı.
© İHA

Çarşı esnafı satışların iyi olduğunu belirtti. Yabancı turistlerin de tezgahlarda bulunan ürünlere yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Çarşı esnafı satışların iyi olduğunu belirtti. Yabancı turistlerin de tezgahlarda bulunan ürünlere yoğun ilgi gösterdiği görüldü. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA

Çarşı esnafı satışların iyi olduğunu belirtti. Yabancı turistlerin de tezgahlarda bulunan ürünlere yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

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