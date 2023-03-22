Türkiye
SON DAKİKA | Emeklilik reformunu geçirmek için meclise darbe yapan Macron: Ben de böyle uygulanmasından mutsuzum
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/moldova-dezenformasyonla-mucadele-bahanesiyle-sputnik-ajansinin-sitelerini-engelliyor-1068619752.html
Moldova, ‘dezenformasyonla mücadele’ bahanesiyle Sputnik ajansının sitelerini engelliyor
Moldova, ‘dezenformasyonla mücadele’ bahanesiyle Sputnik ajansının sitelerini engelliyor
Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi (ISS), ‘dezenformasyonla mücadele’ adı altında ilgili kuruluşlara Sputnik Haber Ajansının internet sitelerinin engellenmesi... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T15:28+0300
2023-03-22T15:28+0300
ukrayna krizi
sputnik
moldova
rusya
engelleme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101617/85/1016178502_0:0:2717:1529_1920x0_80_0_0_4e50c565e403cde42f4e52e653700bc7.jpg
Moldova'daki kullanıcıların bu sitelere erişiminin derhal engellenmesi için ağ sağlayıcıları ve elektronik iletişim servislerine gönderilen belgede, “Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi direktörünün 22 Mart tarihli 18 no'lu emriyle, olağanüstü durumlarda ulusal güvenliği etkileyen alanlarda yanlış bilgi yayan çevrimiçi içeriğe sahip kaynaklar listesine sputniknews.com; md.sputniknews.com; ro.sputniknews.com; sputniknews.ru; md.sputniknews.ru eklendi” denildi.Daha önce de Moldova'daki bir dizi Rus medyası, dezenformasyonla mücadele bahanesiyle yasaklanmıştı. Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi, 26 Şubat 2022'de Sputnik Moldova’nın internet sitesini ve 7 Mart'tan itibaren ajansın radyo yayınını durdurmuştu.Kişinev'deki Rusya Büyükelçiliği, Moldova makamlarının Sputnik Moldova’nın internet sitesini engelleme kararını kınamış ve ajansa yönelik suçlamaları dayanaksız ve siyasi olarak nitelendirmişti.Moldova makamları ayrıca, ülkedeki ve Ukrayna'daki olaylarla ilgili haberleri çarpıtarak verdiklerini iddia ettikleri muhalif ve Rusça yayın yapan Primul, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV kanallarının lisansını iptal etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu tür eylemlerin medya çoğulculuğu ilkesine aykırı olduğunu ve bilgiye erişim özgürlüğünün ağır bir ihlali olduğunu belirterek, Moskova'nın Kişinev'in kararını siyasi sansür eylemi olarak gördüğünü ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230303/rusyadan-moldovaya-rus-karsiti-soylemlere-son-verme-ve-transdinyesterde-itidalli-olma-cagrisi-1067740622.html
moldova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101617/85/1016178502_0:0:2717:2039_1920x0_80_0_0_5bdc80cf4aca8abec809e939d563bcd7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sputnik, moldova, rusya, engelleme
sputnik, moldova, rusya, engelleme

Moldova, ‘dezenformasyonla mücadele’ bahanesiyle Sputnik ajansının sitelerini engelliyor

15:28 22.03.2023
© Sputnik / Alexey Filippov / Multimedya arşivine gidinSputnik haber ajansı
Sputnik haber ajansı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© Sputnik / Alexey Filippov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi (ISS), ‘dezenformasyonla mücadele’ adı altında ilgili kuruluşlara Sputnik Haber Ajansının internet sitelerinin engellenmesi talimatı verdi.
Moldova'daki kullanıcıların bu sitelere erişiminin derhal engellenmesi için ağ sağlayıcıları ve elektronik iletişim servislerine gönderilen belgede, “Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi direktörünün 22 Mart tarihli 18 no'lu emriyle, olağanüstü durumlarda ulusal güvenliği etkileyen alanlarda yanlış bilgi yayan çevrimiçi içeriğe sahip kaynaklar listesine sputniknews.com; md.sputniknews.com; ro.sputniknews.com; sputniknews.ru; md.sputniknews.ru eklendi” denildi.
Daha önce de Moldova'daki bir dizi Rus medyası, dezenformasyonla mücadele bahanesiyle yasaklanmıştı. Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi, 26 Şubat 2022'de Sputnik Moldova’nın internet sitesini ve 7 Mart'tan itibaren ajansın radyo yayınını durdurmuştu.
Kişinev'deki Rusya Büyükelçiliği, Moldova makamlarının Sputnik Moldova’nın internet sitesini engelleme kararını kınamış ve ajansa yönelik suçlamaları dayanaksız ve siyasi olarak nitelendirmişti.
Moldova makamları ayrıca, ülkedeki ve Ukrayna'daki olaylarla ilgili haberleri çarpıtarak verdiklerini iddia ettikleri muhalif ve Rusça yayın yapan Primul, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV kanallarının lisansını iptal etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu tür eylemlerin medya çoğulculuğu ilkesine aykırı olduğunu ve bilgiye erişim özgürlüğünün ağır bir ihlali olduğunu belirterek, Moskova'nın Kişinev'in kararını siyasi sansür eylemi olarak gördüğünü ifade etmişti.
Transdinyester - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
DÜNYA
Rusya'dan Moldova'ya Rus karşıtı söylemlere son verme ve Transdinyester'de itidalli olma çağrısı
3 Mart, 00:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала