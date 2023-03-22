https://sputniknews.com.tr/20230322/moldova-dezenformasyonla-mucadele-bahanesiyle-sputnik-ajansinin-sitelerini-engelliyor-1068619752.html
Moldova, ‘dezenformasyonla mücadele’ bahanesiyle Sputnik ajansının sitelerini engelliyor
Moldova, ‘dezenformasyonla mücadele’ bahanesiyle Sputnik ajansının sitelerini engelliyor
Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi (ISS), ‘dezenformasyonla mücadele’ adı altında ilgili kuruluşlara Sputnik Haber Ajansının internet sitelerinin engellenmesi... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T15:28+0300
2023-03-22T15:28+0300
2023-03-22T15:28+0300
ukrayna krizi
sputnik
moldova
rusya
engelleme
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Moldova'daki kullanıcıların bu sitelere erişiminin derhal engellenmesi için ağ sağlayıcıları ve elektronik iletişim servislerine gönderilen belgede, “Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi direktörünün 22 Mart tarihli 18 no'lu emriyle, olağanüstü durumlarda ulusal güvenliği etkileyen alanlarda yanlış bilgi yayan çevrimiçi içeriğe sahip kaynaklar listesine sputniknews.com; md.sputniknews.com; ro.sputniknews.com; sputniknews.ru; md.sputniknews.ru eklendi” denildi.Daha önce de Moldova'daki bir dizi Rus medyası, dezenformasyonla mücadele bahanesiyle yasaklanmıştı. Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi, 26 Şubat 2022'de Sputnik Moldova’nın internet sitesini ve 7 Mart'tan itibaren ajansın radyo yayınını durdurmuştu.Kişinev'deki Rusya Büyükelçiliği, Moldova makamlarının Sputnik Moldova’nın internet sitesini engelleme kararını kınamış ve ajansa yönelik suçlamaları dayanaksız ve siyasi olarak nitelendirmişti.Moldova makamları ayrıca, ülkedeki ve Ukrayna'daki olaylarla ilgili haberleri çarpıtarak verdiklerini iddia ettikleri muhalif ve Rusça yayın yapan Primul, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV kanallarının lisansını iptal etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu tür eylemlerin medya çoğulculuğu ilkesine aykırı olduğunu ve bilgiye erişim özgürlüğünün ağır bir ihlali olduğunu belirterek, Moskova'nın Kişinev'in kararını siyasi sansür eylemi olarak gördüğünü ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230303/rusyadan-moldovaya-rus-karsiti-soylemlere-son-verme-ve-transdinyesterde-itidalli-olma-cagrisi-1067740622.html
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sputnik, moldova, rusya, engelleme
sputnik, moldova, rusya, engelleme
Moldova, ‘dezenformasyonla mücadele’ bahanesiyle Sputnik ajansının sitelerini engelliyor
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Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi (ISS), ‘dezenformasyonla mücadele’ adı altında ilgili kuruluşlara Sputnik Haber Ajansının internet sitelerinin engellenmesi talimatı verdi.
Moldova'daki kullanıcıların bu sitelere erişiminin derhal engellenmesi için ağ sağlayıcıları ve elektronik iletişim servislerine gönderilen belgede, “Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi direktörünün 22 Mart tarihli 18 no'lu emriyle, olağanüstü durumlarda ulusal güvenliği etkileyen alanlarda yanlış bilgi yayan çevrimiçi içeriğe sahip kaynaklar listesine sputniknews.com; md.sputniknews.com; ro.sputniknews.com; sputniknews.ru; md.sputniknews.ru eklendi”
denildi.
Daha önce de Moldova'daki bir dizi Rus medyası, dezenformasyonla mücadele bahanesiyle yasaklanmıştı. Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi, 26 Şubat 2022'de Sputnik Moldova’nın internet sitesini ve 7 Mart'tan itibaren ajansın radyo yayınını durdurmuştu.
Kişinev'deki Rusya Büyükelçiliği, Moldova makamlarının Sputnik Moldova’nın internet sitesini engelleme kararını kınamış ve ajansa yönelik suçlamaları dayanaksız ve siyasi olarak nitelendirmişti.
Moldova makamları ayrıca, ülkedeki ve Ukrayna'daki olaylarla ilgili haberleri çarpıtarak verdiklerini iddia ettikleri muhalif ve Rusça yayın yapan Primul, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV kanallarının lisansını iptal etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu tür eylemlerin medya çoğulculuğu ilkesine aykırı olduğunu ve bilgiye erişim özgürlüğünün ağır bir ihlali olduğunu belirterek, Moskova'nın Kişinev'in kararını siyasi sansür eylemi olarak gördüğünü ifade etmişti.