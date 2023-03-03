https://sputniknews.com.tr/20230303/rusyadan-moldovaya-rus-karsiti-soylemlere-son-verme-ve-transdinyesterde-itidalli-olma-cagrisi-1067740622.html

Rusya'dan Moldova'ya Rus karşıtı söylemlere son verme ve Transdinyester'de itidalli olma çağrısı

Rusya'dan Moldova'ya Rus karşıtı söylemlere son verme ve Transdinyester'de itidalli olma çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova parlamentosunun Moskova'yı Kiev'e karşı Şubat 2014'ten beri kışkırtılmamış ve dayanaksız bir savaş yürütmekle suçlayan... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

rusya

transdinyester

moldova

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Moldova'da 16 Şubat'ta kurulan yeni hükümetin Rus karşıtı söylem geleneğini sürdürdüğünü ve bunun giderek tırmandırıldığını kaydeden Rusya Dışişleri, Moskova'nın Moldova'daki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik planlar yaptığına dair yalan haberlerin yayılmaya devam ettiğine dikkat çekti.Bugün Moldova parlamentosunun daha önce Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarında ve çeşitli AB ve NATO ülkelerinde yayınlanan benzer 'eserlerin' ruhuyla hazırlanan, Moskova'yı Kiev'e karşı Şubat 2014'ten beri provoke edilmemiş ve dayanaksız bir savaş yürütmekle suçlayan Rus karşıtı kararı kabul ettiğini belirten bakanlık, buna paralel olarak Transdinyester sorununun yapay bir şekilde yeniden körüklendiğinin altını çizdi.Kişinev'in Kiev rejiminin bu bölgedeki durumu kızıştırma girişimlerine göz yummasını eleştiren Rusya Dışişleri, "Bu bağlamda, Moldova makamlarını bir kez daha hiçbir dayanağı olmayan Rus karşıtı cepheleşme söylemlerine son vermeye ve Transdinyester'deki durumla ilgili itidal göstermeye çağırıyoruz. Kendi adımıza, Kişinev ile yapıcı pragmatik işbirliği geliştirmeye ve Transdinyester sorununu çözmek için çabalarımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu yeniden teyit ederiz" ifadelerini kullandı.

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transdinyester

moldova

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