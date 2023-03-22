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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230322/mahsun-kirmizigul-insanlarin-acilarina-kamerasiz-ortak-olun-1068596930.html
Mahsun Kırmızıgül: İnsanların acılarına kamerasız ortak olun
Mahsun Kırmızıgül: İnsanların acılarına kamerasız ortak olun
Ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından afet bölgesine... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T08:15+0300
2023-03-22T08:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
mahsun kırmızıgül
tepki
deprem
sosyal medya
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Mahsun Kırmızıgül, 11 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından soluğu afet bölgesinde almıştı. 21 gün deprem bölgesinde kalıp, Ahbap Derneği koordinesinde yardım çalışmalarına katılan 53 yaşındaki sanatçı, iki hafta önce İstanbul'a dönmüştü.Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde yeniden deprem bölgesine gitti. Sanatçı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile yardım çağrısında bulundu:Mahsun Kırmızıgül, son olarak yardımlarını ‘göze sokarak’ yapanlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İnsanların acılarına ‘kamerasız ortak olunması’ gerektiğini kaydeden Kırmızıgül, deprem bölgesindeki halkın bu tür davranışlardan nefret ettiğini de aktardı.Mahsun Kırmızıgül’ün paylaşımı şöyle:
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mahsun kırmızıgül, tepki, deprem, sosyal medya
mahsun kırmızıgül, tepki, deprem, sosyal medya

Mahsun Kırmızıgül: İnsanların acılarına kamerasız ortak olun

08:15 22.03.2023
© Fotoğraf : TwitterMahsun Kırmızıgül
Mahsun Kırmızıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından afet bölgesine gitmişti. Deprem bölgesinde yardım yapanların kamera ile görüntü almasına tepki gösteren Kırmızıgül, sosyal medyada isyan etti.
Mahsun Kırmızıgül, 11 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından soluğu afet bölgesinde almıştı. 21 gün deprem bölgesinde kalıp, Ahbap Derneği koordinesinde yardım çalışmalarına katılan 53 yaşındaki sanatçı, iki hafta önce İstanbul'a dönmüştü.
Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde yeniden deprem bölgesine gitti. Sanatçı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile yardım çağrısında bulundu:

"Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı diliyorum. Depremin vurduğu Adıyaman'a geldik tekrar. Burada hayatta kalma savaşı aynen devam ediyor. Büyük felaketten kurtulan, her şeyini kaybeden yoksul halk, bu kez yağmurla uğraşıyor. Bu şartlarda ayakta durmak çok zor. İnsanların dayanışmaya ve sizlerden gelen yardıma ihtiyacı var."

Mahsun Kırmızıgül, son olarak yardımlarını ‘göze sokarak’ yapanlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İnsanların acılarına ‘kamerasız ortak olunması’ gerektiğini kaydeden Kırmızıgül, deprem bölgesindeki halkın bu tür davranışlardan nefret ettiğini de aktardı.
Mahsun Kırmızıgül’ün paylaşımı şöyle:
"Depremde çaresiz kalan onurlu insanlarla, yetim çocuklarla klip, fotoğraf, video çekenlerden halk nefret ediyor. Şu asrın felaketinde bile yardımları insanların gözüne sokarak yapıyorsunuz. Ayıptır. Yahu bir gün de insanların acılarına kamerasız ortak olun. Samimi ve dürüst olun."
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