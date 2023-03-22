Mahsun Kırmızıgül: İnsanların acılarına kamerasız ortak olun

"Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı diliyorum. Depremin vurduğu Adıyaman'a geldik tekrar. Burada hayatta kalma savaşı aynen devam ediyor. Büyük felaketten kurtulan, her şeyini kaybeden yoksul halk, bu kez yağmurla uğraşıyor. Bu şartlarda ayakta durmak çok zor. İnsanların dayanışmaya ve sizlerden gelen yardıma ihtiyacı var."