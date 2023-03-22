https://sputniknews.com.tr/20230322/kvkkdan-whatsapp-ve-metaya-2-milyon-665er-bin-lira-para-cezasi-1068616381.html

KVKK'dan WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira para cezası

KVKK'dan WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira para cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira idari para cezası verdi. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T14:37+0300

2023-03-22T14:37+0300

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yaşam

whatsapp

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

meta

ceza

veri

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeyen WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira idari para cezası verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230301/kvkk-tiktoka-1-milyon-750-bin-lira-para-cezasi-verdi-1067637015.html

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whatsapp, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), meta, ceza, veri