https://sputniknews.com.tr/20230301/kvkk-tiktoka-1-milyon-750-bin-lira-para-cezasi-verdi-1067637015.html

KVKK, TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi

KVKK, TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T09:57+0300

2023-03-01T09:57+0300

2023-03-01T10:05+0300

türkiye

tiktok

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

kişisel veri

ceza

para cezası

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KVKK, TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.Ceza, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle verildi.

https://sputniknews.com.tr/20221125/kvkk-duyurdu-mobile-legends-oyununda-veri-ihlali-yasandi-1063830179.html

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tiktok, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), kişisel veri, ceza, para cezası