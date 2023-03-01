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KVKK, TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi
KVKK, TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T09:57+0300
2023-03-01T10:05+0300
türkiye
tiktok
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
kişisel veri
ceza
para cezası
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KVKK, TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.Ceza, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221125/kvkk-duyurdu-mobile-legends-oyununda-veri-ihlali-yasandi-1063830179.html
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tiktok, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), kişisel veri, ceza, para cezası
tiktok, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), kişisel veri, ceza, para cezası

KVKK, TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi

09:57 01.03.2023 (güncellendi: 10:05 01.03.2023)
© Sputnik / Рамиль СитдиковTikTok
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Ayrıntılar geliyor
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.
KVKK, TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.
Ceza, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle verildi.
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