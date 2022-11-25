https://sputniknews.com.tr/20221125/kvkk-duyurdu-mobile-legends-oyununda-veri-ihlali-yasandi-1063830179.html

KVKK duyurdu: Mobile Legends oyununda veri ihlali yaşandı

KVKK duyurdu: Mobile Legends oyununda veri ihlali yaşandı

Türkiye’de en popüler mobil oyunlar arasına giren Mobile Legends’da veri ihlali yaşandı. Binlerce kullanıcıya ait verilerin çalındığı veri ihlali ile ilgili... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T13:03+0300

2022-11-25T13:03+0300

2022-11-25T13:10+0300

oyun

mobil uygulama

yaşam

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

sızıntı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/19/1063830229_0:0:735:413_1920x0_80_0_0_dd96dcff72415f9ec3c8789b298eee3f.jpg

Android ve iOS platformları için geliştirilen mobil oyun Mobile Legends’da veri ihlali yaşandığı bildirildi. Konuyla ilgili resmi açıklama Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) geldi.Oyunun geliştiricisi Çin merkezli Shangai Moonton Technology’den yapılan ve KVKK’nın internet sitesinde yayınlanan kamuoyu duyurusunda, Mobile Legends oyunu ile ilgili forum sitesine üye olan kullanıcılara ait verilerin çalındığı ifade edildi.3 bin 375 kullanıcı etkilendiHaberTürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre, veri ihlalinden Türkiye’deki 3 bin 375 kullanıcı ve forum sitesi üyesinin etkilendiği açıklandı.KVKK’dan yapılan sözkonusu veri ihlali ile ilgili bildirimde özetle şu bilgiler verildi:Türkiye’de ilk 10’daÇevrimiçi çok oyunculu savaş arenası (MOBA) türündeki Mobile Legends’ta oyuncular, 5’e 5’e takımlar halinde, 10 saniyelik eşleşmeler ve 10 dakikalık savaşlarda mücadele ediliyor.Mobile Legends: Bang Bang ve Mobile Legends: Adventure olmak üzere iki farklı versiyonu olan oyunun geliştiricisi Shangai Moonton Technology’nin iOS ve Android platformunda toplam 18 oyunu bulunuyor. Bu oyunlarında Türkçe dil seçeneği de sunan Pekin merkezli şirketin, mobil oyunlardan elde ettiği gelir aylık 22 milyon dolar düzeyinde.Mobil uygulama analizleri kuruluşu Sensor Tower’ın verilerine göre Çinli şirketin en popüler oyunu olan Mobile Legends: Bang Bang, Türkiye'de aksiyon, strateji ücretsiz oyun kategorilerinde iPhone kullanıcıları arasında ilk 10 oyun arasında yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20211006/twitch-hacklendi-iddiasi-kaynak-kodu-ve-yayinci-odemeleri-sizdirilmis-olabilir-1049576432.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

oyun, mobil uygulama, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), sızıntı