https://sputniknews.com.tr/20230322/isvec-parlamentosu-nato-tasarisini-onayladi-1068632863.html

İsveç parlamentosu, NATO tasarısını onayladı

İsveç parlamentosu, NATO tasarısını onayladı

İsveç parlamentosu, ülkenin NATO'nun üyesi olmasına izin veren yasa tasarısını kabul etti. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T20:54+0300

2023-03-22T20:54+0300

2023-03-22T20:54+0300

dünya

nato üyeliği

nato

sol parti

sol parti

isveç

yeşiller çevre partisi

tobias billström

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/16/1068632715_0:56:1731:1029_1920x0_80_0_0_1657b083012511cb7a3a6cff924975e6.jpg

İsveç parlamentosunda bugün yapılan oylamada NATO üyeliği 37'ye karşı 269 oyla onaylandı.Sol Parti ve Yeşiller Çevre Partisi, NATO üyeliğine karşı oy kullandı.İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için Türkiye ve Macaristan'ın onayını alması gerekiyor. Halihazırda 28 NATO ülkesi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini kabul etti.'Tarihi bir olay'Dışişleri Bakanı Tobias Billström, parlamentodaki oylamayı, "Tarihi bir olay" şeklinde nitelendirerek "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra güvenlik açısından İsveç en ciddi durumu yaşıyor. NATO üyeliği, İsveç'in güvenliğini garantiye almanın ve tüm Avrupa, Atlantik bölgesinin güvenliğini güçlendirmenin ve dayanışma içinde katkıda bulunmanın en iyi yoludur" ifadesini kullandı.Billström, "İsveç, siber saldırıları, yeni teknoloji ve uzay çalışmaları gibi alanlarda da NATO'ya katkıda bulunmak için benzersiz yeteneklere sahiptir. İsveç güvenilecek bir müttefik olacak" dedi.Savunma Bakanı Pal Jonson da İsveç'i askeri olarak NATO'ya entegre etmek için çok çalıştıklarını söyledi.İsveç'in NATO üyeliğinin Avrupa'ya büyük katkısı olacağını savunan Jonson, "İsveç'in NATO üyeliği dünyada, güvenlik, savunma ve siyasi sonuçları olacak tarihi bir olaydır" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230321/nato-isvec-ve-finlandiyanin-askeri-entegrasyon-sureci-devam-ediyor-1068580146.html

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato üyeliği, nato, sol parti, sol parti, isveç, yeşiller çevre partisi, tobias billström