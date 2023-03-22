https://sputniknews.com.tr/20230322/herson-vali-vekili-saldo-dinyeperin-sol-kiyisindaki-savunma-hatti-3-kat-guclendirildi-1068626340.html
Herson Vali Vekili Saldo: Dinyeper'in sol kıyısındaki savunma hattı 3 kat güçlendirildi
Herson Vali Vekili Saldo: Dinyeper'in sol kıyısındaki savunma hattı 3 kat güçlendirildi
Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Dinyeper Nehri'nin sol kıyısındaki savunma hattının 3 kat güçlendirildiğini açıkladı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T17:16+0300
2023-03-22T17:16+0300
2023-03-22T17:16+0300
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Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehri'nin sol kıyısındaki girişimlerine karşı bölgedeki savunma hattı Rusya tarafından güçlendirildi.Telegram hesabından açıklama yapan Saldo, "Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında Herson Bölgesi sınırları içindeki savunma hattı, 3 kat güçlendirildi. Düşman sızma girişiminde bulunursa, en sert şekilde karşılık verilecek" dedi.Herson Bölgesi, 27 Eylül 2022'de düzenlenen referandum sonucunda Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.Referandumu meşru kabul etmeyen Ukrayna, bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bugün itibarıyla Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rusya'nın kontrolü altındayken Herson kenti de dahil Dinyeper'in sağ kıyısındaki bir bölüm Ukrayna'nın elinde kalmaya devam ediyor.
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herson, ukrayna, dinyeper nehri, rusya
herson, ukrayna, dinyeper nehri, rusya
Herson Vali Vekili Saldo: Dinyeper'in sol kıyısındaki savunma hattı 3 kat güçlendirildi
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Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Dinyeper Nehri'nin sol kıyısındaki savunma hattının 3 kat güçlendirildiğini açıkladı.
Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehri'nin sol kıyısındaki girişimlerine karşı bölgedeki savunma hattı Rusya tarafından güçlendirildi.
Telegram hesabından açıklama yapan Saldo, "Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında Herson Bölgesi sınırları içindeki savunma hattı, 3 kat güçlendirildi. Düşman sızma girişiminde bulunursa, en sert şekilde karşılık verilecek" dedi.
Herson Bölgesi, 27 Eylül 2022'de düzenlenen referandum sonucunda Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.
Referandumu meşru kabul etmeyen Ukrayna, bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bugün itibarıyla Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rusya'nın kontrolü altındayken Herson kenti de dahil Dinyeper'in sağ kıyısındaki bir bölüm Ukrayna'nın elinde kalmaya devam ediyor.