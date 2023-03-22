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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/herson-vali-vekili-saldo-dinyeperin-sol-kiyisindaki-savunma-hatti-3-kat-guclendirildi-1068626340.html
Herson Vali Vekili Saldo: Dinyeper'in sol kıyısındaki savunma hattı 3 kat güçlendirildi
Herson Vali Vekili Saldo: Dinyeper'in sol kıyısındaki savunma hattı 3 kat güçlendirildi
Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Dinyeper Nehri'nin sol kıyısındaki savunma hattının 3 kat güçlendirildiğini açıkladı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T17:16+0300
2023-03-22T17:16+0300
ukrayna krizi
herson
ukrayna
dinyeper nehri
rusya
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Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehri'nin sol kıyısındaki girişimlerine karşı bölgedeki savunma hattı Rusya tarafından güçlendirildi.Telegram hesabından açıklama yapan Saldo, "Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında Herson Bölgesi sınırları içindeki savunma hattı, 3 kat güçlendirildi. Düşman sızma girişiminde bulunursa, en sert şekilde karşılık verilecek" dedi.Herson Bölgesi, 27 Eylül 2022'de düzenlenen referandum sonucunda Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.Referandumu meşru kabul etmeyen Ukrayna, bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bugün itibarıyla Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rusya'nın kontrolü altındayken Herson kenti de dahil Dinyeper'in sağ kıyısındaki bir bölüm Ukrayna'nın elinde kalmaya devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/austin-kievin-bosa-harcayacak-vakti-yok-dedi-pentagon-zelenskiyin-bahmut-inadindan-rahatsiz--1068334610.html
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herson, ukrayna, dinyeper nehri, rusya
herson, ukrayna, dinyeper nehri, rusya

Herson Vali Vekili Saldo: Dinyeper'in sol kıyısındaki savunma hattı 3 kat güçlendirildi

17:16 22.03.2023
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© Sputnik
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Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Dinyeper Nehri'nin sol kıyısındaki savunma hattının 3 kat güçlendirildiğini açıkladı.
Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehri'nin sol kıyısındaki girişimlerine karşı bölgedeki savunma hattı Rusya tarafından güçlendirildi.
Telegram hesabından açıklama yapan Saldo, "Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında Herson Bölgesi sınırları içindeki savunma hattı, 3 kat güçlendirildi. Düşman sızma girişiminde bulunursa, en sert şekilde karşılık verilecek" dedi.
Herson Bölgesi, 27 Eylül 2022'de düzenlenen referandum sonucunda Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.
Referandumu meşru kabul etmeyen Ukrayna, bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bugün itibarıyla Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rusya'nın kontrolü altındayken Herson kenti de dahil Dinyeper'in sağ kıyısındaki bir bölüm Ukrayna'nın elinde kalmaya devam ediyor.
Mark Milley - Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
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