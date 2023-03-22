https://sputniknews.com.tr/20230322/hdp-cumhurbaskani-adayi-kararini-acikladi-1068605048.html
HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak
HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik aday çıkarmayacaklarını... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T11:53+0300
2023-03-22T11:53+0300
2023-03-22T12:07+0300
2023 türkiye seçimleri
hdp
cumhurbaşkanı
pervin buldan
seçim
emek ve özgürlük ittifakı
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Son toplantısında seçime ittifak adıyla girme kararı alan HDP, TİP ve EMEP'in de yer aldığı 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı.Emek ve Özgürlük İttifakı adına açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı deklare ediyoruz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/tip-genel-baskani-bas-millet-ittifaki-iktidar-olursa-muhalefet-nasil-yapilir-gostermek-icin-variz-1068204759.html
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hdp, cumhurbaşkanı, pervin buldan, seçim, emek ve özgürlük ittifakı
hdp, cumhurbaşkanı, pervin buldan, seçim, emek ve özgürlük ittifakı
HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak
11:53 22.03.2023 (güncellendi: 12:07 22.03.2023) Abone ol
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik aday çıkarmayacaklarını açıkladı.
Son toplantısında seçime ittifak adıyla girme kararı alan HDP, TİP ve EMEP'in de yer aldığı 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı.
Emek ve Özgürlük İttifakı adına açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı deklare ediyoruz." dedi.