Türkiye
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvurulacak
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/hdp-cumhurbaskani-adayi-kararini-acikladi-1068605048.html
HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak
HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik aday çıkarmayacaklarını... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T11:53+0300
2023-03-22T12:07+0300
2023 türkiye seçimleri
hdp
cumhurbaşkanı
pervin buldan
seçim
emek ve özgürlük ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051866755_0:0:770:434_1920x0_80_0_0_d37a16ed1e550a4b80e267a390059409.jpg
Son toplantısında seçime ittifak adıyla girme kararı alan HDP, TİP ve EMEP'in de yer aldığı 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı.Emek ve Özgürlük İttifakı adına açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı deklare ediyoruz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/tip-genel-baskani-bas-millet-ittifaki-iktidar-olursa-muhalefet-nasil-yapilir-gostermek-icin-variz-1068204759.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051866755_78:0:678:450_1920x0_80_0_0_64aaf49018d730360291423d5695aaa2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hdp, cumhurbaşkanı, pervin buldan, seçim, emek ve özgürlük ittifakı
hdp, cumhurbaşkanı, pervin buldan, seçim, emek ve özgürlük ittifakı

HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak

11:53 22.03.2023 (güncellendi: 12:07 22.03.2023)
© AAHDP
HDP - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik aday çıkarmayacaklarını açıkladı.
Son toplantısında seçime ittifak adıyla girme kararı alan HDP, TİP ve EMEP'in de yer aldığı 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı.
Emek ve Özgürlük İttifakı adına açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı deklare ediyoruz." dedi.
Erkan Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
TİP Genel Başkanı Baş: Millet İttifakı iktidar olursa, muhalefet nasıl yapılır göstermek için varız
13 Mart, 21:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала