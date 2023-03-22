https://sputniknews.com.tr/20230322/hdp-cumhurbaskani-adayi-kararini-acikladi-1068605048.html

HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak

HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik aday çıkarmayacaklarını... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

hdp

cumhurbaşkanı

pervin buldan

seçim

emek ve özgürlük ittifakı

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Son toplantısında seçime ittifak adıyla girme kararı alan HDP, TİP ve EMEP'in de yer aldığı 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı.Emek ve Özgürlük İttifakı adına açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı deklare ediyoruz." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230313/tip-genel-baskani-bas-millet-ittifaki-iktidar-olursa-muhalefet-nasil-yapilir-gostermek-icin-variz-1068204759.html

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hdp, cumhurbaşkanı, pervin buldan, seçim, emek ve özgürlük ittifakı